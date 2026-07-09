The Butcher Barn brand meat products recalled due to undeclared mustard and soy

News provided byCanadian Food Inspection Agency (CFIA)
Jul 09, 2026, 12:44 ET
OTTAWA, ON, July 9, 2026 /CNW/ -
Product: Meat products
Issue:
Food - Allergen - Mustard
Food - Allergen - Soy
Distribution: Ontario
SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
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