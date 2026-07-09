The Butcher Barn brand meat products recalled due to undeclared mustard and soy

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News provided by

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Jul 09, 2026, 12:44 ET

OTTAWA, ON, July 9, 2026 /CNW/ - 

Product: Meat products
Issue:
Food - Allergen - Mustard
Food - Allergen - Soy

Distribution: Ontario

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SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Media and public enquiries: Company information: The Butcher Barn, Telephone: 226-228-1023, Email: [email protected]; Public enquiries: Telephone: 1-613-773-2342 (local or international), Email: [email protected]; Media relations, Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]

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Canadian Food Inspection Agency (CFIA)