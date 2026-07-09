Rappel de produits de viande de marque The Butcher Barn en raison de la présence non déclarée de moutarde et de soja

Rappel de produits de viande de marque The Butcher Barn en raison de la présence non déclarée de moutarde et de sojaEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
09 juil, 2026, 12:50 ET
OTTAWA, ON, le 9 juill. 2026 /CNW/ -
Produit : Produits de viande
Problème -
Aliments - Allergène - Moutarde
Aliments - Allergène - Soja
Distribution : Ontario
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Coordonnées de l'entreprise : The Butcher Barn, Téléphone : 226-228-1023, Courriel : [email protected]; Demandes de renseignements du public, Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
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