Rappel de produits de viande de marque The Butcher Barn en raison de la présence non déclarée de moutarde et de soja

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Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

09 juil, 2026, 12:50 ET

OTTAWA, ON, le 9 juill. 2026 /CNW/ - 

Produit : Produits de viande
Problème -

Aliments - Allergène - Moutarde

Aliments - Allergène - Soja

Distribution : Ontario

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Coordonnées de l'entreprise : The Butcher Barn, Téléphone : 226-228-1023, Courriel : [email protected]; Demandes de renseignements du public, Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

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