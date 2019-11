Notice to media - Remembrance Day ceremony

MONTRÉAL, Nov. 1, 2019 /CNW Telbec/ - Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce Borough Mayor Sue Montgomery will take part in the Remembrance Day ceremony on Sunday, November 3, 2018. She will be joined by dignitaries, including the Honourable Marc Garneau, MP for Notre-Dame-de-Grâce─Westmount, Ms. Kathleen Weil, MLA for Notre-Dame-de-Grâce, and members of the Notre-Dame-de-Grâce Legion.

This ceremony will be accompanied by the choir from the Côte-des-Neiges Presbyterian Church.

What? Remembrance Day ceremony



Where? Place de Vimy

Near the Monument des braves de NDG

Parc Notre-Dame-de-Grâce

(corner Rue Sherbrooke and Avenue Girouard)



When? Sunday, November 3 at 3 p.m.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

For further information: Jean-François Daunais, 514-523-5783, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce borough

