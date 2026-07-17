Mounit el Bait brand Tahina recalled due to undeclared peanut

News provided byCanadian Food Inspection Agency (CFIA)
Jul 17, 2026, 16:07 ET
OTTAWA, ON, July 17, 2026 /CNW/ --
Product: Tahina
Issue: Food - Allergen - Peanut
Distribution: Ontario, Quebec
SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
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