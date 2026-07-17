Mounit el Bait brand Tahina recalled due to undeclared peanut

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Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Jul 17, 2026, 16:07 ET

OTTAWA, ON, July 17, 2026 /CNW/ --

Product: Tahina
Issue: Food - Allergen - Peanut
Distribution: Ontario, Quebec

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SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

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Canadian Food Inspection Agency (CFIA)