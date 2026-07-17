Rappel de « Tahina » de marque Mounit el Bait en raison de la présence non déclarée d'arachides

Rappel de « Tahina » de marque Mounit el Bait en raison de la présence non déclarée d'arachidesEnglish
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
17 juil, 2026, 16:15 ET
OTTAWA, ON, le 17 juill. 2026 /CNW/ --
Produit : « Tahina »
Problème - Aliments - Allergène - Arachides
Distribution : Ontario, Quebec
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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