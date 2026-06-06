Tako Wasabi products recalled due to undeclared fish

News provided byCanadian Food Inspection Agency (CFIA)
Jun 06, 2026, 08:56 ET
OTTAWA, ON, June 6, 2026 /CNW/ -
Product: Tako Wasabi - Wasabi Flavoured Octopus, Seasoned Octopus with Wasabi Sauce (Tako Wasabi)
Issue: Food - Allergen - Fish
Distribution:
Online
British Columbia
Ontario
Quebec
Possibly other provinces and territories
SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
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