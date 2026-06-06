Tako Wasabi products recalled due to undeclared fish

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News provided by

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Jun 06, 2026, 08:56 ET

OTTAWA, ON, June 6, 2026 /CNW/ -

Product: Tako Wasabi - Wasabi Flavoured Octopus, Seasoned Octopus with Wasabi Sauce (Tako Wasabi)

Issue: Food - Allergen - Fish

Distribution:
Online
British Columbia
Ontario
Quebec
Possibly other provinces and territories

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SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

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Canadian Food Inspection Agency (CFIA)