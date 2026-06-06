Rappel de produits Tako Wasabi en raison de la présence non déclarée de poisson

Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
06 juin, 2026, 08:57 ET
OTTAWA, ON, le 6 juin 2026 /CNW/ -
Produit : Poulpe assaisonné avec sauce wasabi (Tako Wasabi), Tako Wasabi - Poulpe à la saveur de wasabi
Problème - Aliments - Allergène - Poisson
Distribution :
En ligne
Colombie-Britannique
Ontario
Québec
Possiblement d'autres provinces et territoires
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Coordonnées de l'entreprise : Azuma Foods (Canada) Co., Ltd., Téléphone : 905-569-8253 poste 201, Courriel : [email protected], [email protected]; Demandes de renseignements du public : Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
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