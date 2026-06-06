Rappel de produits Tako Wasabi en raison de la présence non déclarée de poisson

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Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

06 juin, 2026, 08:57 ET

OTTAWA, ON, le 6 juin 2026 /CNW/ -

Produit : Poulpe assaisonné avec sauce wasabi (Tako Wasabi), Tako Wasabi - Poulpe à la saveur de wasabi

Problème - Aliments - Allergène - Poisson 

Distribution :
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Colombie-Britannique
Ontario
Québec
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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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