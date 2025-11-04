Red Lobster® Honours Veterans with Free Shrimp & Chips on Remembrance Day

TORONTO, Nov. 4, 2025 /CNW/ -- In recognition of Remembrance Day and to express gratitude to veterans and active-duty military members for their service, Red Lobster® is offering a complimentary Veterans Shrimp & Chips on Tuesday, November 11, 2025, with proof of service.

Guests who have served or are currently serving will enjoy Walt's Favourite Shrimp six hand-breaded, butterflied shrimp, lightly fried and served with cocktail sauce alongside crispy Chesapeake fries and fresh coleslaw. This special offer is available for dine-in only on Tuesday, November 11.