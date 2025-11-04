Red Lobster® Honours Veterans with Free Shrimp & Chips on Remembrance Day

Red Lobster Seafood Co.

Nov 04, 2025, 10:00 ET

TORONTO, Nov. 4, 2025 /CNW/ -- In recognition of Remembrance Day and to express gratitude to veterans and active-duty military members for their service, Red Lobster® is offering a complimentary Veterans Shrimp & Chips on Tuesday, November 11, 2025, with proof of service.

Guests who have served or are currently serving will enjoy Walt's Favourite Shrimp six hand-breaded, butterflied shrimp, lightly fried and served with cocktail sauce alongside crispy Chesapeake fries and fresh coleslaw. This special offer is available for dine-in only on Tuesday, November 11.

Red Lobster proudly supports military members year-round by providing an everyday 10% discount on dine-in meals with valid military ID or proof of service.

To explore the full menu or find your nearest Red Lobster location, visit Red Lobster's WEBSITE.

*Active-duty military and veterans show proof of service on 11/11/25 to redeem. Offer available at participating restaurants in the US & Canada for dine-in only. Includes six Walt's Shrimp, fries and coleslaw; beverage, tax and gratuity not included. No substitutions or modifications. One redemption per customer. Cash redemption value 1/20 of one cent.

About Red Lobster Seafood Co.
Red Lobster is the world's largest and most-loved seafood restaurant company. With a proud heritage, Red Lobster is focused on serving the highest quality, freshly prepared seafood that is traceable, sustainable, and responsibly sourced.

