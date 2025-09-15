RANKIN INLET, NU, Sept. 15, 2025 /CNW/ - Veterans Affairs Canada (VAC) employees are coming to Rankin Inlet, NU. They will be available from September 22 to 24, 2025.

Meet with VAC staff to learn about the programs and services available to you. Veterans, RCMP members, CAF members, including Canadian Rangers, and their families are welcome. Please call 1-866-522-2122 to make an appointment.

SOURCE Veterans Affairs Canada - Ottawa

Media inquiries: Media Relations, Veterans Affairs Canada, 613-992-7468, [email protected]