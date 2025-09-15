RANKIN INLET, NU, le 15 sept. 2025 /CNW/ - Des employés d'Anciens Combattants Canada (ACC) se déplaceront à Rankin Inlet (Nunavut). Ils seront disponibles du 22 septembre au 24 septembre 2025.

Venez rencontrer les employés d'ACC pour en appendre davantage sur les programmes et les services qui sont mis à votre disposition. Les vétérans, les membres de la GRC, les membres des FAC, y compris les Rangers canadiens, ainsi que les membres de leur famille, sont les bienvenus.

Composer le 1-866-522-2022 pour prendre rendez-vous.

SOURCE Anciens Combattants Canada - Ottawa

Demandes des médias : Relations avec les médias, Anciens Combattants Canada, 613-992-7468, [email protected]