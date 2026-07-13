Minister MacDonald to visit Halifax, Nova Scotia, to participate in the Annual Conference of Federal, Provincial and Territorial Ministers of Agriculture

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News provided by

Agriculture and Agri-Food Canada

Jul 13, 2026, 11:29 ET

OTTAWA, ON, July 13, 2026 /CNW/ -- The Honourable Heath MacDonald, Minister of Agriculture and Agri-Food, will be in Halifax, Nova Scotia, for the Annual Conference of Federal, Provincial and Territorial Ministers of Agriculture. He will co-host the event alongside the Honourable Greg Morrow, Nova Scotia Minister of Agriculture.

Minister MacDonald will be available for pre-conference interviews. Members of the media who wish to arrange an interview with Minister MacDonald are asked to contact Jennica Klassen, Director of Communications, to schedule a time.

Note: details on the press conference closing the Annual Conference of Federal, Provincial and Territorial Ministers of Agriculture will follow.

Date
July 15-17, 2026

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Web: Agriculture and Agri-Food Canada

SOURCE Agriculture and Agri-Food Canada

Contacts: For media: Jennica Klassen, Director of Communications, Office of the Minister of Agriculture and Agri-Food, [email protected]; Media Relations, Agriculture and Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario, 613-773-79721-866-345-7972, [email protected]

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Agriculture and Agri-Food Canada