Minister MacDonald to visit Halifax, Nova Scotia, to participate in the Annual Conference of Federal, Provincial and Territorial Ministers of Agriculture

Minister MacDonald to visit Halifax, Nova Scotia, to participate in the Annual Conference of Federal, Provincial and Territorial Ministers of AgricultureFrançais
News provided byAgriculture and Agri-Food Canada
Jul 13, 2026, 11:29 ET
OTTAWA, ON, July 13, 2026 /CNW/ -- The Honourable Heath MacDonald, Minister of Agriculture and Agri-Food, will be in Halifax, Nova Scotia, for the Annual Conference of Federal, Provincial and Territorial Ministers of Agriculture. He will co-host the event alongside the Honourable Greg Morrow, Nova Scotia Minister of Agriculture.
Minister MacDonald will be available for pre-conference interviews. Members of the media who wish to arrange an interview with Minister MacDonald are asked to contact Jennica Klassen, Director of Communications, to schedule a time.
Note: details on the press conference closing the Annual Conference of Federal, Provincial and Territorial Ministers of Agriculture will follow.
Date
July 15-17, 2026
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Web: Agriculture and Agri-Food Canada
SOURCE Agriculture and Agri-Food Canada
Contacts: For media: Jennica Klassen, Director of Communications, Office of the Minister of Agriculture and Agri-Food, [email protected]; Media Relations, Agriculture and Agri-Food Canada, Ottawa, Ontario, 613-773-79721-866-345-7972, [email protected]
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