Le ministre MacDonald se rendra à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour participer à la Conférence annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture

OTTAWA, ON, July 13, 2026 /CNW/ -- L'honorable Heath MacDonald, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, sera à Halifax, en Nouvelle-Écosse, pour la Conférence annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture. Il coanimera cette conférence aux côtés de l'honorable Greg Morrow, ministre de l'Agriculture de la Nouvelle-Écosse.

Le ministre MacDonald sera disponible pour des entrevues avant la conférence. Les représentants des médias qui souhaitent organiser une entrevue avec le ministre MacDonald peuvent communiquer avec Jennica Klassen, directrice des communications, afin de prendre rendez-vous.

Remarque : les détails de la conférence de presse qui clôturera la Conférence annuelle des ministres fédéral, provinciaux et territoriaux de l'Agriculture suivront.

Date

Du 15 au 17 juillet 2026

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Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Personnes‑ressources : Pour les médias : Jennica Klassen, Directrice des communications, Cabinet du ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected]; Relations avec les médias, Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 613-773-7972, 1-866-345-7972, [email protected]