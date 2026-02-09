News provided byMackenzie Investments
Feb 09, 2026, 17:05 ET
TORONTO, Feb. 9, 2026 /CNW/ - Mackenzie Investments ("Mackenzie") today announced administration and management fee reductions for its bundled-purchase options (including Series A) for households with less than $100,000 in assets held with Mackenzie on select Mackenzie mutual funds ("Funds"), as outlined below, effective April 1, 2026.
Mackenzie continues to prioritize delivering value to investors to help them reach their financial goals. These fee reductions reaffirm Mackenzie's commitment to offering clear, consistent and competitive pricing to investors.
- Lower Administration Fees
Reflecting sustained investments in operational efficiencies, Mackenzie is reducing the administrative fees on select mutual funds to 18 basis points.
- Lower Management Fees
Further, Mackenzie will be lowering management fees on select equity mutual funds from 2.00% to 1.95%.
Please note that Mackenzie's Private Wealth Series (PW, PWT5 and PWT8) continue to offer additional discounts to investors who qualify to transition from Series A upon reaching a minimum of $100,000 with Mackenzie. Qualified investors will continue to benefit from existing lower management and administrative fees applicable to those series.
The new administration and management fees for the impacted mutual funds are detailed below:
|
Fund Name
|
Series Impacted
|
Current Administrative Fee
|
New Administrative Fee
|
Current Management Fee
|
New Management Fee
|
Mackenzie All-Equity ETF Portfolio
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
AR
|
0.23 %
|
0.21 %
|
1.50 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.50 %
|
n/a
|
FB5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.50 %
|
n/a
|
T5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
T8
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
Mackenzie Alternative Enhanced Yield Fund
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
Mackenzie Balanced ETF Portfolio
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
AR
|
0.23 %
|
0.21 %
|
1.45 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.45 %
|
n/a
|
FB5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.45 %
|
n/a
|
T5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
T8
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
Mackenzie Betterworld Canadian Equity Fund
|
A
|
0.22 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.19 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.22 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.22 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
LB
|
0.22 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
LX
|
0.22 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T5
|
0.22 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.22 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Betterworld Global Equity Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
LB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
LX
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Bluewater Canadian Growth Balanced Fund
|
A
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
AR
|
0.24 %
|
0.21 %
|
1.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.21 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB5
|
0.21 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
G
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
I
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
LB
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
LX
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
SI
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
T5
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Mackenzie Bluewater Canadian Growth Fund
|
A
|
0.22 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
B
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
C
|
0.22 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
C5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
D
|
0.19 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
G
|
0.22 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
GG
|
0.22 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
I
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
J
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.70 %
|
n/a
|
LB
|
0.22 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
M
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
T5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Bluewater Global Growth Balanced Fund
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
1.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
T5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Mackenzie Bluewater Global Growth Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
G
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
I
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
LB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
LX
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
M
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Bluewater Next Gen Growth Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Bluewater North American Balanced Fund
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
1.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
T5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Mackenzie Bluewater North American Equity Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Bluewater US Growth Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
DZ
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.65 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
G
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
I
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
J
|
0.25 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
LB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
LX
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Canadian Dividend Fund
|
A
|
0.22 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
1.85 %
|
n/a
|
B
|
0.27 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
D
|
0.19 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
G
|
0.22 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
GJ
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.55 %
|
n/a
|
I
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
LB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
LX
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T5
|
0.22 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.22 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Mackenzie Canadian Equity Fund
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
B
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.19 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
GA
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
GT5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
GT8
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
GV
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.50 %
|
n/a
|
I
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
J
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.70 %
|
n/a
|
LB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
SI
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.60 %
|
n/a
|
T5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Canadian Small Cap Fund
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.19 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
I
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
LB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
SI
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.65 %
|
n/a
|
Mackenzie ChinaAMC All China Bond Fund
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.55 %
|
n/a
|
AR
|
0.23 %
|
0.21 %
|
1.25 %
|
n/a
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.75 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.75 %
|
n/a
|
SC
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.25 %
|
n/a
|
Mackenzie ChinaAMC All China Equity Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie ChinaAMC Multi-Asset Fund
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
1.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
T5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Mackenzie Conservative ETF Portfolio
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
AR
|
0.23 %
|
0.21 %
|
1.45 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.45 %
|
n/a
|
FB5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.45 %
|
n/a
|
T5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
T8
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
Mackenzie Conservative Income ETF Portfolio
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.20 %
|
n/a
|
AR
|
0.23 %
|
0.21 %
|
1.20 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.45 %
|
n/a
|
FB5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.45 %
|
n/a
|
LB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.20 %
|
n/a
|
T5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.20 %
|
n/a
|
T8
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.20 %
|
n/a
|
Mackenzie Corporate Bond Fund
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.75 %
|
n/a
|
I
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.80 %
|
n/a
|
Mackenzie Corporate Knights Global 100 Index Fund
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.55 %
|
n/a
|
AR
|
0.23 %
|
0.21 %
|
1.55 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.55 %
|
n/a
|
FB5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.55 %
|
n/a
|
T5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.55 %
|
n/a
|
T8
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.55 %
|
n/a
|
Mackenzie Cundill Canadian Balanced Fund
|
A
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
AR
|
0.24 %
|
0.21 %
|
1.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.21 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB5
|
0.21 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
G
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
I
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
T5
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Mackenzie Cundill Canadian Security Fund
|
A
|
0.22 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.19 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
G
|
0.22 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
I
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
J
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.70 %
|
n/a
|
T5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Cundill Value Fund
|
A
|
0.26 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
B
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
G
|
0.26 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
GL
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
I
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
J
|
0.25 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
T5
|
0.26 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.26 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Cundill Value Fund II
|
A
|
0.26 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
B
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
I
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
SI
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.60 %
|
n/a
|
T5
|
0.26 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.26 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Diversified Alternatives Fund
|
A
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
AR
|
0.24 %
|
0.21 %
|
1.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.21 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB5
|
0.21 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
T5
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Mackenzie Enhanced Global Balanced Fund
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.60 %
|
n/a
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
1.60 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.60 %
|
n/a
|
FB5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.60 %
|
n/a
|
T5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.60 %
|
n/a
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.60 %
|
n/a
|
Mackenzie Floating Rate Income Fund
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.55 %
|
n/a
|
AR
|
0.23 %
|
0.21 %
|
1.25 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.75 %
|
n/a
|
LB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.25 %
|
n/a
|
S5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.25 %
|
n/a
|
SC
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.25 %
|
n/a
|
Mackenzie Global Core Plus Bond Fund
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.40 %
|
n/a
|
B
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.40 %
|
n/a
|
GA
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
AR
|
0.23 %
|
0.21 %
|
1.10 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.60 %
|
n/a
|
GSC
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.05 %
|
n/a
|
LB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.10 %
|
n/a
|
LX
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.10 %
|
n/a
|
S5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.10 %
|
n/a
|
SC
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.10 %
|
n/a
|
U
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.15 %
|
n/a
|
Mackenzie Global Dividend Enhanced Yield Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
Mackenzie Global Dividend Enhanced Yield Plus Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
Mackenzie Global Dividend Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
I
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
J
|
0.25 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
LB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T6
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
U
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.70 %
|
n/a
|
U5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.70 %
|
n/a
|
Mackenzie Global Green Bond Fund
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.40 %
|
n/a
|
AR
|
0.23 %
|
0.21 %
|
1.10 %
|
n/a
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.60 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.60 %
|
n/a
|
LB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.10 %
|
n/a
|
SC
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.10 %
|
n/a
|
Mackenzie Global Macro Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.10 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.10 %
|
n/a
|
Mackenzie Global Resource Fund
|
A
|
0.26 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.31 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
G
|
0.26 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
LB
|
0.26 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Global Resource Fund II
|
A
|
0.26 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
I
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
U
|
0.31 %
|
0.18 %
|
1.70 %
|
n/a
|
Mackenzie Global Small-Mid Cap Fund
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
G
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
I
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
LB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
M
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Global Strategic Income Fund
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
1.85 %
|
n/a
|
B
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
G
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
I
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.25 %
|
n/a
|
LB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
OJ
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.70 %
|
n/a
|
T5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Mackenzie Global Sustainable Balanced Fund
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
1.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
LB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
LX
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Mackenzie Global Sustainable Bond Fund
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.40 %
|
n/a
|
AR
|
0.23 %
|
0.21 %
|
1.10 %
|
n/a
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.60 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.60 %
|
n/a
|
LB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.25 %
|
n/a
|
SC
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.10 %
|
n/a
|
Mackenzie Global Value Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Global Women's Leadership Fund
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.60 %
|
n/a
|
AR
|
0.23 %
|
0.21 %
|
1.60 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.60 %
|
n/a
|
FB5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.60 %
|
n/a
|
LB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.60 %
|
n/a
|
T5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.60 %
|
n/a
|
T8
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.60 %
|
n/a
|
Mackenzie Gold Bullion Fund
|
A
|
0.31 %
|
0.18 %
|
1.55 %
|
n/a
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.55 %
|
n/a
|
FB
|
0.31 %
|
0.18 %
|
0.55 %
|
n/a
|
J
|
0.30 %
|
0.18 %
|
1.20 %
|
n/a
|
LB
|
0.31 %
|
0.18 %
|
1.55 %
|
n/a
|
Mackenzie GQE Canadian Balanced Fund
|
A
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
AR
|
0.24 %
|
0.21 %
|
1.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.21 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB5
|
0.21 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
T5
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Mackenzie GQE Canadian Equity Fund
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.19 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
T5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie GQE Emerging Markets ex-China Equity Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
Mackenzie GQE Emerging Markets Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
Mackenzie GQE Emerging Markets Fund II
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
I
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
J
|
0.30 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
M
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
U
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
Mackenzie GQE Global Balanced Fund
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
1.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
T5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Mackenzie GQE Global Equity Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
I
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie GQE International Equity Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.28 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie GQE US Alpha Extension Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.25 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.25 %
|
n/a
|
Mackenzie GQE US Small Cap Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie GQE World Low Volatility Fund
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.55 %
|
n/a
|
AR
|
0.23 %
|
0.21 %
|
1.55 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.55 %
|
n/a
|
GA
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
GV
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.50 %
|
n/a
|
Mackenzie Greenchip Global Environmental All Cap Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
LB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Greenchip Global Environmental Balanced Fund
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.90 %
|
n/a
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
1.90 %
|
n/a
|
D
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.90 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.90 %
|
n/a
|
FB5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.90 %
|
n/a
|
LB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.90 %
|
n/a
|
LX
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.90 %
|
n/a
|
T5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.90 %
|
n/a
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.90 %
|
n/a
|
Mackenzie Growth ETF Portfolio
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
AR
|
0.23 %
|
0.21 %
|
1.50 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.50 %
|
n/a
|
FB5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.50 %
|
n/a
|
T5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
T8
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
Mackenzie Income Fund
|
A
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
AR
|
0.24 %
|
0.21 %
|
1.50 %
|
n/a
|
FB
|
0.21 %
|
0.18 %
|
0.75 %
|
n/a
|
G
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.25 %
|
n/a
|
I
|
0.21 %
|
0.18 %
|
0.95 %
|
n/a
|
LB
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
T8
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
Mackenzie Inflation-Focused Fund
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
1.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
T5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Mackenzie International All Cap Equity Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie International Dividend Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Ivy Canadian Balanced Fund
|
A
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
AR
|
0.24 %
|
0.21 %
|
1.75 %
|
n/a
|
AV
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
AVR
|
0.24 %
|
0.21 %
|
1.75 %
|
n/a
|
FB
|
0.21 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB5
|
0.21 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
G
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
I
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
T5
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
T8
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
TV5
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
TV8
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
Mackenzie Ivy Canadian Fund
|
A
|
0.22 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.19 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
G
|
0.22 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
I
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
J
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.70 %
|
n/a
|
LB
|
0.22 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Ivy European Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
I
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.25 %
|
n/a
|
M
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.25 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Ivy Foreign Equity Currency Neutral Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
J
|
0.25 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Ivy Foreign Equity Fund
|
A
|
0.26 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
DZ
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.65 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
G
|
0.26 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
I
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
J
|
0.25 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Ivy Global Balanced Fund
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
1.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
I
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
T5
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Mackenzie Ivy International Fund
|
A
|
0.25 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
I
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
LB
|
0.25 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Ivy International Fund II
|
A
|
0.25 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
I
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
J
|
0.25 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
SI
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie Moderate Growth ETF Portfolio
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
AR
|
0.23 %
|
0.21 %
|
1.45 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.45 %
|
n/a
|
FB5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.45 %
|
n/a
|
T5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
T8
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
Mackenzie Monthly Income Balanced Portfolio
|
A
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.70 %
|
n/a
|
AR
|
0.24 %
|
0.21 %
|
1.70 %
|
n/a
|
FB
|
0.21 %
|
0.18 %
|
0.70 %
|
n/a
|
LB
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.70 %
|
n/a
|
LX
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.70 %
|
n/a
|
T8
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.70 %
|
n/a
|
Mackenzie Monthly Income Conservative Portfolio
|
A
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
AR
|
0.24 %
|
0.21 %
|
1.35 %
|
n/a
|
FB
|
0.21 %
|
0.18 %
|
0.60 %
|
n/a
|
LB
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
LX
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
T8
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
Mackenzie Monthly Income Growth Portfolio
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
AR
|
0.27 %
|
0.21 %
|
1.75 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.75 %
|
n/a
|
LB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
LX
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
Mackenzie North American Corporate Bond Fund
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
AR
|
0.23 %
|
0.21 %
|
1.25 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.75 %
|
n/a
|
I
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.10 %
|
n/a
|
S5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.25 %
|
n/a
|
SC
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.25 %
|
n/a
|
T5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
Mackenzie Northleaf Private Credit Interval Fund
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
2.25 %
|
n/a
|
Mackenzie Precious Metals Fund
|
A
|
0.29 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.31 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
I
|
0.31 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
Mackenzie Private Equity Replication Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.10 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.10 %
|
n/a
|
Mackenzie Shariah Global Equity Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
Mackenzie Strategic Income Fund
|
A
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
AR
|
0.24 %
|
0.21 %
|
1.85 %
|
n/a
|
B
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.21 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
J
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.55 %
|
n/a
|
J5
|
0.27 %
|
0.18 %
|
1.55 %
|
n/a
|
LB
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
LX
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T5
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.21 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Mackenzie Tax Managed Global Equity Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
Mackenzie US All Cap Growth Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
LB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie US Dividend Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
1.85 %
|
n/a
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
LB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
LX
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Mackenzie US Mid Cap Opportunities Currency Neutral Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie US Mid Cap Opportunities Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
LB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
LX
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie US Mid Cap Value Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie US Small-Mid Cap Growth Currency Neutral Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
I
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie US Small-Mid Cap Growth Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
B
|
0.31 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
I
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
J
|
0.25 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
LB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
M
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie US Value Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.31 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie USD Global Dividend Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
I
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie USD Global Strategic Income Fund
|
A
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
FB
|
0.24 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.24 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Mackenzie USD Greenchip Global Environmental All Cap Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Mackenzie USD US Mid Cap Opportunities Fund
|
A
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
T5
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.28 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Symmetry Balanced Portfolio
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
B
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
C
|
0.27 %
|
0.18 %
|
1.76 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
G
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
J
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
LB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
LM
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
LX
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
Symmetry Conservative Income Portfolio
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.70 %
|
n/a
|
FB5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.70 %
|
n/a
|
G
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.20 %
|
n/a
|
LB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
LM
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
LX
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
T5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
T8
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.45 %
|
n/a
|
Symmetry Conservative Portfolio
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
B
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.75 %
|
n/a
|
FB5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.75 %
|
n/a
|
G
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.25 %
|
n/a
|
J
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.40 %
|
n/a
|
LB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
LM
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
LX
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
T5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
T8
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
Symmetry Equity Portfolio
|
A
|
0.25 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.25 %
|
0.21 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
B
|
0.25 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
C
|
0.31 %
|
0.18 %
|
2.02 %
|
1.95 %
|
D
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB
|
0.25 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.25 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
G
|
0.25 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
I
|
0.25 %
|
0.18 %
|
1.40 %
|
n/a
|
LB
|
0.25 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
LX
|
0.25 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T5
|
0.25 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.25 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
W
|
0.25 %
|
0.18 %
|
0.00 %
|
n/a
|
Symmetry Growth Portfolio
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
AR
|
0.20 %
|
0.20 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
B
|
0.20 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
C
|
0.27 %
|
0.18 %
|
1.91 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
FB5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.00 %
|
n/a
|
G
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.50 %
|
n/a
|
LB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
LM
|
0.20 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
LX
|
0.20 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
T8
|
0.20 %
|
0.18 %
|
2.00 %
|
1.95 %
|
Symmetry Moderate Growth Portfolio
|
A
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
B
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
C
|
0.27 %
|
0.18 %
|
1.98 %
|
n/a
|
DZ
|
0.27 %
|
0.18 %
|
1.79 %
|
n/a
|
FB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
FB5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
0.85 %
|
n/a
|
G
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.35 %
|
n/a
|
J
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.75 %
|
n/a
|
LB
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
LM
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
LX
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T5
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
|
T8
|
0.20 %
|
0.18 %
|
1.85 %
|
n/a
For more information on Mackenzie's investment solutions, please visit mackenzieinvestments.com.
About Mackenzie Investments
Mackenzie Investments ("Mackenzie") is a Canadian investment management firm with approximately $246 billion in assets under management as of January 31, 2026. Mackenzie seeks to create a more invested world by delivering strong investment performance and offering innovative portfolio solutions and related services to more than one million retail and institutional clients through multiple distribution channels. Founded in 1967, it is a global asset manager with offices across Canada as well as in Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong and London. Mackenzie is a member of IGM Financial Inc. (TSX: IGM), part of the Power Corporation group of companies and one of Canada's leading diversified wealth and asset management organizations with approximately $316 billion in total assets under management and advisement as of January 31, 2026. For more information, visit mackenzieinvestments.com
SOURCE Mackenzie Investments
English Media Inquiries: Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]; French Media Inquiries, Hiba Al Mondalek, 438-969-8234, [email protected]
Share this article