Placements Mackenzie annonce des changements à la tarification de certains fonds communs de placement English
Nouvelles fournies parPlacements Mackenzie
09 févr, 2026, 17:05 ET
TORONTO, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui des réductions des frais d'administration et de gestion pour ses options d'achat à frais regroupés (y compris la série A) pour les ménages dont l'actif détenu auprès de Mackenzie dans certains fonds communs de placement de Mackenzie (les « Fonds ») est inférieur à 100 000 $, comme il est décrit ci-dessous, à compter du 1er avril 2026.
Mackenzie continue d'accorder la priorité à la création de valeur pour les investisseurs afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Ces réductions de frais réaffirment l'engagement de Mackenzie à offrir des tarifs clairs, cohérents et concurrentiels aux investisseurs.
- Réduction des frais d'administration
Pour refléter ses investissements soutenus dans l'efficacité opérationnelle, Mackenzie réduit les frais d'administration de certains fonds communs de placement à 18 points de base.
- Réduction des frais de gestion
De plus, Mackenzie réduira les frais de gestion de certains fonds communs de placement d'actions de 2,00 % à 1,95 %.
Veuillez noter que les séries Patrimoine privé de Mackenzie (PW, PWT5 et PWT8) continuent d'offrir des escomptes supplémentaires aux investisseurs admissibles à la transition de la série A après avoir atteint un minimum de 100 000 $ en actif détenu auprès de Mackenzie. Les investisseurs admissibles continueront de profiter des frais de gestion et d'administration moins élevés qui s'appliquent à ces séries.
Les nouveaux frais d'administration et de gestion des fonds communs de placement touchés sont présentés ci-dessous.
|
Nom du Fonds
|
Série touchée
|
Frais
|
Nouveaux frais
|
Frais de gestion
|
Nouveaux
gestion
|
Portefeuille FNB toutes actions Mackenzie
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
AR
|
0,23 %
|
0,21 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,50 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,50 %
|
s. o.
|
T5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
T8
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
Fonds à rendement amélioré alternatif
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
Portefeuille FNB équilibré Mackenzie
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
AR
|
0,23 %
|
0,21 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,45 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,45 %
|
s. o.
|
T5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
T8
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
Fonds d'actions canadiennes
|
A
|
0,22 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,19 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,22 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,22 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
LB
|
0,22 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
LX
|
0,22 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T5
|
0,22 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,22 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds d'actions mondiales
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
LB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
LX
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds équilibré canadien de croissance
|
A
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
AR
|
0,24 %
|
0,21 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,21 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,21 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
G
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
I
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
LB
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
LX
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
SI
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
T5
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Fonds canadien de croissance Mackenzie
|
A
|
0,22 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
B
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
C
|
0,22 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
C5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
D
|
0,19 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
G
|
0,22 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
GG
|
0,22 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
I
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
J
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,70 %
|
s. o.
|
LB
|
0,22 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
M
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
T5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds équilibré mondial de croissance
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
T5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Fonds de croissance mondiale Mackenzie
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
G
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
I
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
LB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
LX
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
M
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds de croissance nouvelle génération
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds nord-américain équilibré
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
T5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Fonds d'actions nord-américaines
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds de croissance américaine
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
DZ
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,65 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
G
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
I
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
J
|
0,25 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
LB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
LX
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds de dividendes canadiens
|
A
|
0,22 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
B
|
0,27 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
D
|
0,19 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
G
|
0,22 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
GJ
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,55 %
|
s. o.
|
I
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
LB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
LX
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T5
|
0,22 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,22 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Fonds d'actions canadiennes Mackenzie
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
B
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,19 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
GA
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
GT5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
GT8
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
GV
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,50 %
|
s. o.
|
I
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
J
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,70 %
|
s. o.
|
LB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
SI
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,60 %
|
s. o.
|
T5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds de petites capitalisations
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,19 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
I
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
LB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
SI
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,65 %
|
s. o.
|
Fonds toutes obligations Chine
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,55 %
|
s. o.
|
AR
|
0,23 %
|
0,21 %
|
1,25 %
|
s. o.
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,75 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,75 %
|
s. o.
|
SC
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,25 %
|
s. o.
|
Fonds toutes actions Chine Mackenzie
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds multi-actifs Mackenzie ChinaAMC
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
T5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Portefeuille FNB prudent Mackenzie
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
AR
|
0,23 %
|
0,21 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,45 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,45 %
|
s. o.
|
T5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
T8
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,20 %
|
s. o.
|
AR
|
0,23 %
|
0,21 %
|
1,20 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,45 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,45 %
|
s. o.
|
LB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,20 %
|
s. o.
|
T5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,20 %
|
s. o.
|
T8
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,20 %
|
s. o.
|
Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,75 %
|
s. o.
|
I
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,80 %
|
s. o.
|
Fonds Global 100 Corporate Knights
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,55 %
|
s. o.
|
AR
|
0,23 %
|
0,21 %
|
1,55 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,55 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,55 %
|
s. o.
|
T5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,55 %
|
s. o.
|
T8
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,55 %
|
s. o.
|
Fonds canadien équilibré Mackenzie
|
A
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
AR
|
0,24 %
|
0,21 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,21 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,21 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
G
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
I
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
T5
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Fonds canadien sécurité Mackenzie
|
A
|
0,22 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,19 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
G
|
0,22 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
I
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
J
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,70 %
|
s. o.
|
T5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds de valeur Mackenzie Cundill
|
A
|
0,26 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
B
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
G
|
0,26 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
GL
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
I
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
J
|
0,25 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
T5
|
0,26 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,26 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds de valeur Mackenzie Cundill II
|
A
|
0,26 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
B
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
I
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
SI
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,60 %
|
s. o.
|
T5
|
0,26 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,26 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds de stratégies alternatives
|
A
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
AR
|
0,24 %
|
0,21 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,21 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,21 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
T5
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Fonds équilibré mondial amélioré Mackenzie
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,60 %
|
s. o.
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
1,60 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,60 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,60 %
|
s. o.
|
T5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,60 %
|
s. o.
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,60 %
|
s. o.
|
Fonds de revenu à taux variable Mackenzie
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,55 %
|
s. o.
|
AR
|
0,23 %
|
0,21 %
|
1,25 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,75 %
|
s. o.
|
LB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,25 %
|
s. o.
|
S5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,25 %
|
s. o.
|
SC
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,25 %
|
s. o.
|
Fonds d'obligations mondiales de
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,40 %
|
s. o.
|
B
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,40 %
|
s. o.
|
GA
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
AR
|
0,23 %
|
0,21 %
|
1,10 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,60 %
|
s. o.
|
GSC
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,05 %
|
s. o.
|
LB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,10 %
|
s. o.
|
LX
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,10 %
|
s. o.
|
S5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,10 %
|
s. o.
|
SC
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,10 %
|
s. o.
|
U
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,15 %
|
s. o.
|
Fonds mondial de dividendes à
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
Fonds mondial de dividendes à
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
Fonds mondial de dividendes Mackenzie
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
I
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
J
|
0,25 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
LB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T6
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
U
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,70 %
|
s. o.
|
U5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,70 %
|
s. o.
|
Fonds mondial d'obligations vertes
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,40 %
|
s. o.
|
AR
|
0,23 %
|
0,21 %
|
1,10 %
|
s. o.
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,60 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,60 %
|
s. o.
|
LB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,10 %
|
s. o.
|
SC
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,10 %
|
s. o.
|
Fonds mondial macro Mackenzie
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,10 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,10 %
|
s. o.
|
Fonds mondial de ressources
|
A
|
0,26 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,31 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
G
|
0,26 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
LB
|
0,26 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds mondial de ressources
|
A
|
0,26 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
I
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
U
|
0,31 %
|
0,18 %
|
1,70 %
|
s. o.
|
Fonds de petites et moyennes
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
G
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
I
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
LB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
M
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds de revenu stratégique mondial
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
B
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
G
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
I
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,25 %
|
s. o.
|
LB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
OJ
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,70 %
|
s. o.
|
T5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Fonds équilibré mondial de durabilité
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
LB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
LX
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Fonds mondial d'obligations durables
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,40 %
|
s. o.
|
AR
|
0,23 %
|
0,21 %
|
1,10 %
|
s. o.
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,60 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,60 %
|
s. o.
|
LB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,25 %
|
s. o.
|
SC
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,10 %
|
s. o.
|
Fonds de valeur mondial Mackenzie
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds mondial de leadership
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,60 %
|
s. o.
|
AR
|
0,23 %
|
0,21 %
|
1,60 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,60 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,60 %
|
s. o.
|
LB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,60 %
|
s. o.
|
T5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,60 %
|
s. o.
|
T8
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,60 %
|
s. o.
|
Fonds de lingots d'or Mackenzie
|
A
|
0,31 %
|
0,18 %
|
1,55 %
|
s. o.
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,55 %
|
s. o.
|
FB
|
0,31 %
|
0,18 %
|
0,55 %
|
s. o.
|
J
|
0,30 %
|
0,18 %
|
1,20 %
|
s. o.
|
LB
|
0,31 %
|
0,18 %
|
1,55 %
|
s. o.
|
Fonds canadien équilibré
|
A
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
AR
|
0,24 %
|
0,21 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,21 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,21 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
T5
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Fonds d'actions canadiennes
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,19 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
T5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds d'actions des marchés
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
Fonds des marchés émergents
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
Fonds des marchés émergents
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
I
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
J
|
0,30 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
M
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
U
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
Fonds mondial équilibré Mackenzie GQE
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
T5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Fonds d'actions mondiales Mackenzie GQE
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
I
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds d'actions internationales
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,28 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds américain d'extension
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,25 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,25 %
|
s. o.
|
Fonds de petites capitalisations
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds mondial à faible volatilité
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,55 %
|
s. o.
|
AR
|
0,23 %
|
0,21 %
|
1,55 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,55 %
|
s. o.
|
GA
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
GV
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,50 %
|
s. o.
|
Fonds mondial toutes capitalisations
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
LB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds mondial équilibré de
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,90 %
|
s. o.
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
1,90 %
|
s. o.
|
D
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,90 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,90 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,90 %
|
s. o.
|
LB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,90 %
|
s. o.
|
LX
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,90 %
|
s. o.
|
T5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,90 %
|
s. o.
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,90 %
|
s. o.
|
Portefeuille FNB croissance Mackenzie
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
AR
|
0,23 %
|
0,21 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,50 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,50 %
|
s. o.
|
T5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
T8
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
Fonds de revenu Mackenzie
|
A
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
AR
|
0,24 %
|
0,21 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
FB
|
0,21 %
|
0,18 %
|
0,75 %
|
s. o.
|
G
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,25 %
|
s. o.
|
I
|
0,21 %
|
0,18 %
|
0,95 %
|
s. o.
|
LB
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
T8
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
Fonds de gestion de l'inflation Mackenzie
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
T5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Fonds d'actions internationales
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds international de dividendes Mackenzie
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds canadien équilibré
|
A
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
AR
|
0,24 %
|
0,21 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
AV
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
AVR
|
0,24 %
|
0,21 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
FB
|
0,21 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,21 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
G
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
I
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
T5
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
T8
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
TV5
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
TV8
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
Fonds canadien Mackenzie Ivy
|
A
|
0,22 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,19 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
G
|
0,22 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
I
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
J
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,70 %
|
s. o.
|
LB
|
0,22 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds européen Mackenzie Ivy
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
I
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,25 %
|
s. o.
|
M
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,25 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds d'actions étrangères
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
J
|
0,25 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds d'actions étrangères
|
A
|
0,26 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
DZ
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,65 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
G
|
0,26 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
I
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
J
|
0,25 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
I
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
T5
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Fonds international Mackenzie Ivy
|
A
|
0,25 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
I
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
LB
|
0,25 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds international Mackenzie Ivy II
|
A
|
0,25 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
I
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
J
|
0,25 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
SI
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
AR
|
0,23 %
|
0,21 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,45 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,45 %
|
s. o.
|
T5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
T8
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
Portefeuille équilibré de revenu
|
A
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,70 %
|
s. o.
|
AR
|
0,24 %
|
0,21 %
|
1,70 %
|
s. o.
|
FB
|
0,21 %
|
0,18 %
|
0,70 %
|
s. o.
|
LB
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,70 %
|
s. o.
|
LX
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,70 %
|
s. o.
|
T8
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,70 %
|
s. o.
|
Portefeuille prudent de revenu
|
A
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
AR
|
0,24 %
|
0,21 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
FB
|
0,21 %
|
0,18 %
|
0,60 %
|
s. o.
|
LB
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
LX
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
T8
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
Portefeuille croissance de revenu
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
AR
|
0,27 %
|
0,21 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,75 %
|
s. o.
|
LB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
LX
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
Fonds d'obligations de sociétés
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
AR
|
0,23 %
|
0,21 %
|
1,25 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,75 %
|
s. o.
|
I
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,10 %
|
s. o.
|
S5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,25 %
|
s. o.
|
SC
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,25 %
|
s. o.
|
T5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
Fonds de crédit privé à
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
2,25 %
|
s. o.
|
Fonds de métaux précieux
|
A
|
0,29 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,31 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
I
|
0,31 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
Fonds de reproduction de
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,10 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,10 %
|
s. o.
|
Fonds d'actions mondiales
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
Fonds de revenu stratégique Mackenzie
|
A
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
AR
|
0,24 %
|
0,21 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
B
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,21 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
J
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,55 %
|
s. o.
|
J5
|
0,27 %
|
0,18 %
|
1,55 %
|
s. o.
|
LB
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
LX
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T5
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,21 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Fonds d'actions mondiales à
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
Fonds de croissance toutes
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
LB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds américain de dividendes
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
LB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
LX
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Fonds d'opportunités de moyennes
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds d'opportunités de moyennes
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
LB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
LX
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds de valeur de moyennes
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds de croissance de petites
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
I
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds de croissance de petites et moyennes
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
B
|
0,31 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
I
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
J
|
0,25 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
LB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
M
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds de valeur américain Mackenzie
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,31 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds mondial de dividendes en dollars
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
I
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds de revenu stratégique mondial en
|
A
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
FB
|
0,24 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,24 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Fonds mondial toutes capitalisations
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Fonds d'opportunités de moyennes
|
A
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
T5
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,28 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Portefeuille équilibré Symétrie
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
B
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
C
|
0,27 %
|
0,18 %
|
1,76 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
G
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
J
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
LB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
LM
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
LX
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
Portefeuille revenu prudent Symétrie
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,70 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,70 %
|
s. o.
|
G
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,20 %
|
s. o.
|
LB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
LM
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
LX
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
T5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
T8
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,45 %
|
s. o.
|
Portefeuille prudent Symétrie
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
B
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,75 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,75 %
|
s. o.
|
G
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,25 %
|
s. o.
|
J
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,40 %
|
s. o.
|
LB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
LM
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
LX
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
T5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
T8
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
Portefeuille d'actions Symétrie
|
A
|
0,25 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,25 %
|
0,21 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
B
|
0,25 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
C
|
0,31 %
|
0,18 %
|
2,02 %
|
1,95 %
|
D
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB
|
0,25 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,25 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
G
|
0,25 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
I
|
0,25 %
|
0,18 %
|
1,40 %
|
s. o.
|
LB
|
0,25 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
LX
|
0,25 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T5
|
0,25 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,25 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
W
|
0,25 %
|
0,18 %
|
0,00 %
|
s. o.
|
Portefeuille croissance Symétrie
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
AR
|
0,20 %
|
0,20 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
B
|
0,20 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
C
|
0,27 %
|
0,18 %
|
1,91 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,00 %
|
s. o.
|
G
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,50 %
|
s. o.
|
LB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
LM
|
0,20 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
LX
|
0,20 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
T8
|
0,20 %
|
0,18 %
|
2,00 %
|
1,95 %
|
Portefeuille croissance modérée Symétrie
|
A
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
B
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
C
|
0,27 %
|
0,18 %
|
1,98 %
|
s. o.
|
DZ
|
0,27 %
|
0,18 %
|
1,79 %
|
s. o.
|
FB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
FB5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
0,85 %
|
s. o.
|
G
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,35 %
|
s. o.
|
J
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,75 %
|
s. o.
|
LB
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
LM
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
LX
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T5
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
|
T8
|
0,20 %
|
0,18 %
|
1,85 %
|
s. o.
Pour obtenir de plus amples renseignements sur les solutions de placement de Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.
À propos de Placements Mackenzie
Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 246 milliards de dollars au 31 janvier 2026. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 316 milliards de dollars au 31 janvier 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.
SOURCE Placements Mackenzie
Relations avec les médias - Français, Hiba Al Mondalek, 438-969-8234, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais, Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]
Partager cet article