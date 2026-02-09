Placements Mackenzie annonce des changements à la tarification de certains fonds communs de placement English

Nouvelles fournies par

Placements Mackenzie

09 févr, 2026, 17:05 ET

TORONTO, le 9 févr. 2026 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui des réductions des frais d'administration et de gestion pour ses options d'achat à frais regroupés (y compris la série A) pour les ménages dont l'actif détenu auprès de Mackenzie dans certains fonds communs de placement de Mackenzie (les « Fonds ») est inférieur à 100 000 $, comme il est décrit ci-dessous, à compter du 1er avril 2026.

Mackenzie continue d'accorder la priorité à la création de valeur pour les investisseurs afin de les aider à atteindre leurs objectifs financiers. Ces réductions de frais réaffirment l'engagement de Mackenzie à offrir des tarifs clairs, cohérents et concurrentiels aux investisseurs.

  1. Réduction des frais d'administration
    Pour refléter ses investissements soutenus dans l'efficacité opérationnelle, Mackenzie réduit les frais d'administration de certains fonds communs de placement à 18 points de base.

  2. Réduction des frais de gestion
    De plus, Mackenzie réduira les frais de gestion de certains fonds communs de placement d'actions de 2,00 % à 1,95 %.

Veuillez noter que les séries Patrimoine privé de Mackenzie (PW, PWT5 et PWT8) continuent d'offrir des escomptes supplémentaires aux investisseurs admissibles à la transition de la série A après avoir atteint un minimum de 100 000 $ en actif détenu auprès de Mackenzie. Les investisseurs admissibles continueront de profiter des frais de gestion et d'administration moins élevés qui s'appliquent à ces séries.

Les nouveaux frais d'administration et de gestion des fonds communs de placement touchés sont présentés ci-dessous.

Nom du Fonds

Série touchée

Frais
d'administration
actuels

Nouveaux frais
d'administration

Frais de gestion
actuels

Nouveaux
frais de

gestion

Portefeuille FNB toutes actions Mackenzie

A

0,20 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

AR

0,23 %

0,21 %

1,50 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,50 %

s. o.

FB5

0,20 %

0,18 %

0,50 %

s. o.

T5

0,20 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

T8

0,20 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

Fonds à rendement amélioré alternatif
Mackenzie

A

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

Portefeuille FNB équilibré Mackenzie

A

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

AR

0,23 %

0,21 %

1,45 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,45 %

s. o.

FB5

0,20 %

0,18 %

0,45 %

s. o.

T5

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

T8

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

Fonds d'actions canadiennes
Mackenzie Betterworld

A

0,22 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,27 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,19 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,22 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,22 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

LB

0,22 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

LX

0,22 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T5

0,22 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,22 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds d'actions mondiales
Mackenzie Betterworld

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

LB

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

LX

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds équilibré canadien de croissance
Mackenzie Bluewater

A

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

AR

0,24 %

0,21 %

1,85 %

s. o.

FB

0,21 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB5

0,21 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

G

0,21 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

I

0,21 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

LB

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

LX

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

SI

0,21 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

T5

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Fonds canadien de croissance Mackenzie
Bluewater

A

0,22 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,27 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

B

0,24 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

C

0,22 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

C5

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

D

0,19 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,24 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

G

0,22 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

GG

0,22 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

I

0,24 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

J

0,20 %

0,18 %

1,70 %

s. o.

LB

0,22 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

M

0,24 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

T5

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds équilibré mondial de croissance
Mackenzie Bluewater

A

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

AR

0,27 %

0,21 %

1,85 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB5

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

T5

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Fonds de croissance mondiale Mackenzie
Bluewater

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

G

0,28 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

I

0,28 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

LB

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

LX

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

M

0,28 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds de croissance nouvelle génération
Mackenzie Bluewater

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds nord-américain équilibré
Mackenzie Bluewater

A

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

AR

0,27 %

0,21 %

1,85 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB5

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

T5

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Fonds d'actions nord-américaines
Mackenzie Bluewater

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds de croissance américaine
Mackenzie Bluewater

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

DZ

0,28 %

0,18 %

1,65 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

G

0,28 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

I

0,28 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

J

0,25 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

LB

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

LX

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds de dividendes canadiens
Mackenzie

A

0,22 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

AR

0,27 %

0,21 %

1,85 %

s. o.

B

0,27 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

D

0,19 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB5

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

G

0,22 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

GJ

0,20 %

0,18 %

1,55 %

s. o.

I

0,24 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

LB

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

LX

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T5

0,22 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,22 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Fonds d'actions canadiennes Mackenzie

A

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,27 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

B

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

D

0,19 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

GA

0,20 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

GT5

0,20 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

GT8

0,20 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

GV

0,20 %

0,18 %

0,50 %

s. o.

I

0,24 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

J

0,20 %

0,18 %

1,70 %

s. o.

LB

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

SI

0,24 %

0,18 %

1,60 %

s. o.

T5

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds de petites capitalisations
canadiennes Mackenzie

A

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

D

0,19 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

I

0,24 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

LB

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

SI

0,24 %

0,18 %

1,65 %

s. o.

Fonds toutes obligations Chine
Mackenzie ChinaAMC

A

0,20 %

0,18 %

1,55 %

s. o.

AR

0,23 %

0,21 %

1,25 %

s. o.

D

0,20 %

0,18 %

0,75 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,75 %

s. o.

SC

0,20 %

0,18 %

1,25 %

s. o.

Fonds toutes actions Chine Mackenzie
ChinaAMC

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds multi-actifs Mackenzie ChinaAMC

A

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

AR

0,27 %

0,21 %

1,85 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB5

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

T5

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Portefeuille FNB prudent Mackenzie

A

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

AR

0,23 %

0,21 %

1,45 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,45 %

s. o.

FB5

0,20 %

0,18 %

0,45 %

s. o.

T5

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

T8

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

Portefeuille FNB revenu prudent Mackenzie

A

0,20 %

0,18 %

1,20 %

s. o.

AR

0,23 %

0,21 %

1,20 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,45 %

s. o.

FB5

0,20 %

0,18 %

0,45 %

s. o.

LB

0,20 %

0,18 %

1,20 %

s. o.

T5

0,20 %

0,18 %

1,20 %

s. o.

T8

0,20 %

0,18 %

1,20 %

s. o.

Fonds d'obligations de sociétés Mackenzie

FB

0,20 %

0,18 %

0,75 %

s. o.

I

0,20 %

0,18 %

0,80 %

s. o.

Fonds Global 100 Corporate Knights
Mackenzie

A

0,20 %

0,18 %

1,55 %

s. o.

AR

0,23 %

0,21 %

1,55 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,55 %

s. o.

FB5

0,20 %

0,18 %

0,55 %

s. o.

T5

0,20 %

0,18 %

1,55 %

s. o.

T8

0,20 %

0,18 %

1,55 %

s. o.

Fonds canadien équilibré Mackenzie
Cundill

A

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

AR

0,24 %

0,21 %

1,85 %

s. o.

FB

0,21 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB5

0,21 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

G

0,21 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

I

0,21 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

T5

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Fonds canadien sécurité Mackenzie
Cundill

A

0,22 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,27 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,19 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,24 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

G

0,22 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

I

0,24 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

J

0,20 %

0,18 %

1,70 %

s. o.

T5

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds de valeur Mackenzie Cundill

A

0,26 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

B

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

G

0,26 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

GL

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

I

0,28 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

J

0,25 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

T5

0,26 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,26 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds de valeur Mackenzie Cundill II

A

0,26 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

B

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

I

0,28 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

SI

0,28 %

0,18 %

1,60 %

s. o.

T5

0,26 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,26 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds de stratégies alternatives
diversifiées Mackenzie

A

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

AR

0,24 %

0,21 %

1,85 %

s. o.

FB

0,21 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB5

0,21 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

T5

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Fonds équilibré mondial amélioré Mackenzie

A

0,24 %

0,18 %

1,60 %

s. o.

AR

0,27 %

0,21 %

1,60 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

0,60 %

s. o.

FB5

0,24 %

0,18 %

0,60 %

s. o.

T5

0,24 %

0,18 %

1,60 %

s. o.

T8

0,24 %

0,18 %

1,60 %

s. o.

Fonds de revenu à taux variable Mackenzie

A

0,20 %

0,18 %

1,55 %

s. o.

AR

0,23 %

0,21 %

1,25 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,75 %

s. o.

LB

0,20 %

0,18 %

1,25 %

s. o.

S5

0,20 %

0,18 %

1,25 %

s. o.

SC

0,20 %

0,18 %

1,25 %

s. o.

Fonds d'obligations mondiales de
base plus Mackenzie

A

0,20 %

0,18 %

1,40 %

s. o.

B

0,20 %

0,18 %

1,40 %

s. o.

GA

0,20 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

AR

0,23 %

0,21 %

1,10 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,60 %

s. o.

GSC

0,20 %

0,18 %

1,05 %

s. o.

LB

0,20 %

0,18 %

1,10 %

s. o.

LX

0,20 %

0,18 %

1,10 %

s. o.

S5

0,20 %

0,18 %

1,10 %

s. o.

SC

0,20 %

0,18 %

1,10 %

s. o.

U

0,20 %

0,18 %

1,15 %

s. o.

Fonds mondial de dividendes à
rendement amélioré Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

Fonds mondial de dividendes à
rendement amélioré plus Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

Fonds mondial de dividendes Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

I

0,28 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

J

0,25 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

LB

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T6

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

U

0,28 %

0,18 %

1,70 %

s. o.

U5

0,28 %

0,18 %

1,70 %

s. o.

Fonds mondial d'obligations vertes
Mackenzie

A

0,20 %

0,18 %

1,40 %

s. o.

AR

0,23 %

0,21 %

1,10 %

s. o.

D

0,20 %

0,18 %

0,60 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,60 %

s. o.

LB

0,20 %

0,18 %

1,10 %

s. o.

SC

0,20 %

0,18 %

1,10 %

s. o.

Fonds mondial macro Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,10 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,10 %

s. o.

Fonds mondial de ressources
Mackenzie

A

0,26 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,31 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

G

0,26 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

LB

0,26 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds mondial de ressources
Mackenzie II

A

0,26 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

I

0,28 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

U

0,31 %

0,18 %

1,70 %

s. o.

Fonds de petites et moyennes
capitalisations mondiales Mackenzie

A

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

G

0,24 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

I

0,28 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

LB

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

M

0,24 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds de revenu stratégique mondial
Mackenzie

A

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

AR

0,27 %

0,21 %

1,85 %

s. o.

B

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

G

0,24 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

I

0,24 %

0,18 %

1,25 %

s. o.

LB

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

OJ

0,20 %

0,18 %

1,70 %

s. o.

T5

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Fonds équilibré mondial de durabilité
Mackenzie

A

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

AR

0,27 %

0,21 %

1,85 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB5

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

LB

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

LX

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T5

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Fonds mondial d'obligations durables
Mackenzie

A

0,20 %

0,18 %

1,40 %

s. o.

AR

0,23 %

0,21 %

1,10 %

s. o.

D

0,20 %

0,18 %

0,60 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,60 %

s. o.

LB

0,20 %

0,18 %

1,25 %

s. o.

SC

0,20 %

0,18 %

1,10 %

s. o.

Fonds de valeur mondial Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds mondial de leadership
féminin Mackenzie

A

0,20 %

0,18 %

1,60 %

s. o.

AR

0,23 %

0,21 %

1,60 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,60 %

s. o.

FB5

0,20 %

0,18 %

0,60 %

s. o.

LB

0,20 %

0,18 %

1,60 %

s. o.

T5

0,20 %

0,18 %

1,60 %

s. o.

T8

0,20 %

0,18 %

1,60 %

s. o.

Fonds de lingots d'or Mackenzie

A

0,31 %

0,18 %

1,55 %

s. o.

D

0,20 %

0,18 %

0,55 %

s. o.

FB

0,31 %

0,18 %

0,55 %

s. o.

J

0,30 %

0,18 %

1,20 %

s. o.

LB

0,31 %

0,18 %

1,55 %

s. o.

Fonds canadien équilibré
Mackenzie GQE

A

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

AR

0,24 %

0,21 %

1,85 %

s. o.

FB

0,21 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB5

0,21 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

T5

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Fonds d'actions canadiennes
Mackenzie GQE

A

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,27 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,19 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,24 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

T5

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds d'actions des marchés
émergents hors Chine Mackenzie GQE

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

Fonds des marchés émergents
Mackenzie GQE

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

Fonds des marchés émergents
Mackenzie GQE II

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

I

0,28 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

J

0,30 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

M

0,28 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

U

0,28 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

Fonds mondial équilibré Mackenzie GQE

A

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

AR

0,27 %

0,21 %

1,85 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB5

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

T5

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Fonds d'actions mondiales Mackenzie GQE

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

I

0,28 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds d'actions internationales
Mackenzie GQE

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,28 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds américain d'extension
d'alpha Mackenzie GQE

A

0,28 %

0,18 %

2,25 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,25 %

s. o.

Fonds de petites capitalisations
américaines Mackenzie GQE

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds mondial à faible volatilité
Mackenzie GQE

A

0,20 %

0,18 %

1,55 %

s. o.

AR

0,23 %

0,21 %

1,55 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,55 %

s. o.

GA

0,20 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

GV

0,20 %

0,18 %

0,50 %

s. o.

Fonds mondial toutes capitalisations
de l'environnement Mackenzie Greenchip

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

LB

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds mondial équilibré de
l'environnement Mackenzie Greenchip

A

0,24 %

0,18 %

1,90 %

s. o.

AR

0,27 %

0,21 %

1,90 %

s. o.

D

0,24 %

0,18 %

0,90 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

0,90 %

s. o.

FB5

0,24 %

0,18 %

0,90 %

s. o.

LB

0,24 %

0,18 %

1,90 %

s. o.

LX

0,24 %

0,18 %

1,90 %

s. o.

T5

0,24 %

0,18 %

1,90 %

s. o.

T8

0,24 %

0,18 %

1,90 %

s. o.

Portefeuille FNB croissance Mackenzie

A

0,20 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

AR

0,23 %

0,21 %

1,50 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,50 %

s. o.

FB5

0,20 %

0,18 %

0,50 %

s. o.

T5

0,20 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

T8

0,20 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

Fonds de revenu Mackenzie

A

0,21 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

AR

0,24 %

0,21 %

1,50 %

s. o.

FB

0,21 %

0,18 %

0,75 %

s. o.

G

0,21 %

0,18 %

1,25 %

s. o.

I

0,21 %

0,18 %

0,95 %

s. o.

LB

0,21 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

T8

0,21 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

Fonds de gestion de l'inflation Mackenzie

A

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

AR

0,27 %

0,21 %

1,85 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB5

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

T5

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Fonds d'actions internationales
toutes capitalisations Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds international de dividendes Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds canadien équilibré
Mackenzie Ivy

A

0,21 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

AR

0,24 %

0,21 %

1,75 %

s. o.

AV

0,21 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

AVR

0,24 %

0,21 %

1,75 %

s. o.

FB

0,21 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB5

0,21 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

G

0,21 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

I

0,21 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

T5

0,21 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

T8

0,21 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

TV5

0,21 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

TV8

0,21 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

Fonds canadien Mackenzie Ivy

A

0,22 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,27 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,19 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,24 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

G

0,22 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

I

0,24 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

J

0,20 %

0,18 %

1,70 %

s. o.

LB

0,22 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T5

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,24 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds européen Mackenzie Ivy

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

I

0,28 %

0,18 %

1,25 %

s. o.

M

0,28 %

0,18 %

1,25 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds d'actions étrangères
Mackenzie Ivy - Devises neutres

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

J

0,25 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds d'actions étrangères
Mackenzie Ivy

A

0,26 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

DZ

0,28 %

0,18 %

1,65 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

G

0,26 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

I

0,28 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

J

0,25 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds mondial équilibré Mackenzie Ivy

A

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

AR

0,27 %

0,21 %

1,85 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB5

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

I

0,24 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

T5

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Fonds international Mackenzie Ivy

A

0,25 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

I

0,28 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

LB

0,25 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds international Mackenzie Ivy II

A

0,25 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

I

0,28 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

J

0,25 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

SI

0,28 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Portefeuille FNB croissance modérée Mackenzie

A

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

AR

0,23 %

0,21 %

1,45 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,45 %

s. o.

FB5

0,20 %

0,18 %

0,45 %

s. o.

T5

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

T8

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

Portefeuille équilibré de revenu
mensuel Mackenzie

A

0,21 %

0,18 %

1,70 %

s. o.

AR

0,24 %

0,21 %

1,70 %

s. o.

FB

0,21 %

0,18 %

0,70 %

s. o.

LB

0,21 %

0,18 %

1,70 %

s. o.

LX

0,21 %

0,18 %

1,70 %

s. o.

T8

0,21 %

0,18 %

1,70 %

s. o.

Portefeuille prudent de revenu
mensuel Mackenzie

A

0,21 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

AR

0,24 %

0,21 %

1,35 %

s. o.

FB

0,21 %

0,18 %

0,60 %

s. o.

LB

0,21 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

LX

0,21 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

T8

0,21 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

Portefeuille croissance de revenu
mensuel Mackenzie

A

0,24 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

AR

0,27 %

0,21 %

1,75 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

0,75 %

s. o.

LB

0,24 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

LX

0,24 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

T8

0,24 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

Fonds d'obligations de sociétés
nord-américaines Mackenzie

A

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

AR

0,23 %

0,21 %

1,25 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,75 %

s. o.

I

0,20 %

0,18 %

1,10 %

s. o.

S5

0,20 %

0,18 %

1,25 %

s. o.

SC

0,20 %

0,18 %

1,25 %

s. o.

T5

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

Fonds de crédit privé à
intervalle Mackenzie Northleaf

A

0,20 %

0,18 %

2,25 %

s. o.

Fonds de métaux précieux
Mackenzie

A

0,29 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,31 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

I

0,31 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

Fonds de reproduction de
capital-investissement Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,10 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,10 %

s. o.

Fonds d'actions mondiales
charia Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

Fonds de revenu stratégique Mackenzie

A

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

AR

0,24 %

0,21 %

1,85 %

s. o.

B

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

FB

0,21 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

J

0,20 %

0,18 %

1,55 %

s. o.

J5

0,27 %

0,18 %

1,55 %

s. o.

LB

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

LX

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T5

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,21 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Fonds d'actions mondiales à
gestion fiscale Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

Fonds de croissance toutes
capitalisations américaines Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

LB

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds américain de dividendes
Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

AR

0,31 %

0,21 %

1,85 %

s. o.

D

0,20 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

LB

0,28 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

LX

0,28 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,28 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Fonds d'opportunités de moyennes
capitalisations américaines Mackenzie -
Devises neutres

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds d'opportunités de moyennes
capitalisations américaines Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

LB

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

LX

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds de valeur de moyennes
capitalisations américaines Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds de croissance de petites
et moyennes capitalisations américaines Mackenzie 
- Devises neutres

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

I

0,28 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds de croissance de petites et moyennes
capitalisations américaines Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

B

0,31 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

I

0,28 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

J

0,25 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

LB

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

M

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds de valeur américain Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,31 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds mondial de dividendes en dollars
US Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

I

0,28 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds de revenu stratégique mondial en
dollars US Mackenzie

A

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

FB

0,24 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

T8

0,24 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Fonds mondial toutes capitalisations
de l'environnement en dollars US ackenzie
Greenchip

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Fonds d'opportunités de moyennes
capitalisations américaines en dollars
US Mackenzie

A

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,28 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

T5

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,28 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Portefeuille équilibré Symétrie

A

0,20 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

B

0,20 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

C

0,27 %

0,18 %

1,76 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB5

0,20 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

G

0,20 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

J

0,20 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

LB

0,20 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

LM

0,20 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

LX

0,20 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T5

0,20 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,20 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Portefeuille revenu prudent Symétrie

A

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,70 %

s. o.

FB5

0,20 %

0,18 %

0,70 %

s. o.

G

0,20 %

0,18 %

1,20 %

s. o.

LB

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

LM

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

LX

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

T5

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

T8

0,20 %

0,18 %

1,45 %

s. o.

Portefeuille prudent Symétrie

A

0,20 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

B

0,20 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,75 %

s. o.

FB5

0,20 %

0,18 %

0,75 %

s. o.

G

0,20 %

0,18 %

1,25 %

s. o.

J

0,20 %

0,18 %

1,40 %

s. o.

LB

0,20 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

LM

0,20 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

LX

0,20 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

T5

0,20 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

T8

0,20 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

Portefeuille d'actions Symétrie

A

0,25 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,25 %

0,21 %

2,00 %

1,95 %

B

0,25 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

C

0,31 %

0,18 %

2,02 %

1,95 %

D

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB

0,25 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,25 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

G

0,25 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

I

0,25 %

0,18 %

1,40 %

s. o.

LB

0,25 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

LX

0,25 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T5

0,25 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,25 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

W

0,25 %

0,18 %

0,00 %

s. o.

Portefeuille croissance Symétrie

A

0,20 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

AR

0,20 %

0,20 %

2,00 %

1,95 %

B

0,20 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

C

0,27 %

0,18 %

1,91 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

FB5

0,20 %

0,18 %

1,00 %

s. o.

G

0,20 %

0,18 %

1,50 %

s. o.

LB

0,20 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

LM

0,20 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

LX

0,20 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T5

0,20 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

T8

0,20 %

0,18 %

2,00 %

1,95 %

Portefeuille croissance modérée Symétrie

A

0,20 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

B

0,20 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

C

0,27 %

0,18 %

1,98 %

s. o.

DZ

0,27 %

0,18 %

1,79 %

s. o.

FB

0,20 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

FB5

0,20 %

0,18 %

0,85 %

s. o.

G

0,20 %

0,18 %

1,35 %

s. o.

J

0,20 %

0,18 %

1,75 %

s. o.

LB

0,20 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

LM

0,20 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

LX

0,20 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T5

0,20 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

T8

0,20 %

0,18 %

1,85 %

s. o.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les solutions de placement de Mackenzie, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

À propos de Placements Mackenzie 

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société canadienne de gestion de placements gérant un actif d'environ 246 milliards de dollars au 31 janvier 2026. Mackenzie cherche à créer un monde davantage investi en réalisant des rendements de placement robustes et en offrant des solutions de portefeuille novatrices et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, elle est un gestionnaire d'actif mondial avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Beijing, Boston, Dublin, Hong Kong et Londres. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) et du groupe de sociétés de Power Corporation. La Société financière IGM, dont l'actif géré et sous services-conseils totalisait environ 316 milliards de dollars au 31 janvier 2026, est l'une des principales sociétés diversifiées de gestion de patrimoine et d'actifs au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com

SOURCE Placements Mackenzie

Relations avec les médias - Français, Hiba Al Mondalek, 438-969-8234, [email protected]; Relations avec les médias - Anglais, Hilary Bassett, 416-951-7558, [email protected]

Profil de l'entreprise

Placements Mackenzie