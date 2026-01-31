News provided byCanadian Food Inspection Agency (CFIA)
Jan 31, 2026, 10:30 ET
OTTAWA, ON, Jan. 31, 2026 /CNW/ -
Product: Ham Sausage, Ham Bologna
Issue:
Food - Allergen - Wheat
Food - Allergen - Gluten
Distribution:
Alberta
British Columbia
Manitoba
Northwest Territories
Ontario
Saskatchewan
Yukon
See the affected products and product photos for this recall
Media and public enquiries: Public enquiries: Toll-free: 1-800-442-2342 (Canada and U.S.), Telephone: 1-613-773-2342 (local or international), Email: [email protected]; Media relations: Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]
