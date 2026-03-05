News provided byCanadian Food Inspection Agency (CFIA)
Mar 05, 2026, 18:48 ET
OTTAWA, ON, March 5, 2026 /CNW/ -
Product: Macadamia Nuts and Macadamia Nut-Containing Products
Issue: Food - Microbial contamination - Salmonella
Distribution:
Online
Alberta
British Columbia
