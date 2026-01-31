OTTAWA, ON, le 31 janv. 2026 /CNW/ -

Produit : Saucisson au jambon, Jambon bologne

Problème :

Aliments - Allergène - Blé

Aliments - Allergène - Gluten

Distribution :

Alberta

Colombie-Britannique

Manitoba

Territoires du Nord-Ouest

Ontario

Saskatchewan

Yukon

