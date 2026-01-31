Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
31 janv, 2026, 10:32 ET
OTTAWA, ON, le 31 janv. 2026 /CNW/ -
Produit : Saucisson au jambon, Jambon bologne
Problème :
Aliments - Allergène - Blé
Aliments - Allergène - Gluten
Distribution :
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Territoires du Nord-Ouest
Ontario
Saskatchewan
Yukon
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public: Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
