Rappel de produits de viande de marque Harvest en raison de la présence non déclarée de blé English

Nouvelles fournies par

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

31 janv, 2026, 10:32 ET

OTTAWA, ON, le 31 janv. 2026 /CNW/ -

Produit : Saucisson au jambon, Jambon bologne

Problème :
Aliments - Allergène - Blé
Aliments - Allergène - Gluten

Distribution :
Alberta
Colombie-Britannique
Manitoba
Territoires du Nord-Ouest
Ontario
Saskatchewan
Yukon

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public: Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

Profil de l'entreprise

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)