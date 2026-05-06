Germina brand "Brocoli Calabrese" seeds recalled due to possible contamination with pathogenic E. coli Français
News provided byCanadian Food Inspection Agency (CFIA)
May 06, 2026, 20:15 ET
OTTAWA, ON, May 6, 2026 /CNW/ -
Product: "Brocoli Calabrese" seeds
Issue: Food - Microbial contamination - E. Coli - other pathogenic
Distribution:
Online
Ontario
Quebec
SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
Media and public enquiries: Public enquiries, Telephone: 1-613-773-2342 (local or international), Email: [email protected]; Media relations: Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]
Share this article