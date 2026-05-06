Germina brand "Brocoli Calabrese" seeds recalled due to possible contamination with pathogenic E. coli Français

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

May 06, 2026, 20:15 ET

OTTAWA, ON, May 6, 2026 /CNW/ -

Product: "Brocoli Calabrese" seeds

Issue: Food - Microbial contamination - E. Coli - other pathogenic

Distribution: 
Online
Ontario
Quebec

SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Media and public enquiries: Public enquiries, Telephone: 1-613-773-2342 (local or international), Email: [email protected]; Media relations: Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)