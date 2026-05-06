Rappel de graines à germer brocoli calabrese de marque Germina en raison de la bactérie pathogène E. coli English
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
06 mai, 2026, 20:22 ET
OTTAWA, ON, le 6 mai 2026 /CNW/ -
Produit : graines à germer brocoli calabrese
Problème - Aliments - Contamination microbienne - E. coli - autre sérotype pathogène
Distribution :
En ligne
Ontario
Québec
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
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