OTTAWA, ON, le 6 mai 2026 /CNW/ -

Produit : graines à germer brocoli calabrese

Problème - Aliments - Contamination microbienne - E. coli - autre sérotype pathogène

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SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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