News provided byCanadian Food Inspection Agency (CFIA)
May 05, 2026, 15:18 ET
OTTAWA, ON, May 5, 2026
Product: Green Zaatar
Issue: Food - Microbial contamination - Salmonella
Distribution:
Alberta
British Columbia
Newfoundland and Labrador
Nova Scotia
Ontario
Quebec
Saskatchewan
Possibly other provinces and territories
Media and public enquiries: Public enquiries: Telephone: 1-613-773-2342 (local or international), Email: [email protected]; Media relations: Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]
