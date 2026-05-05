Alarjawi brand Green Zaatar recalled due to Salmonella Français

News provided by

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

May 05, 2026, 15:18 ET

OTTAWA, ON, May 5, 2026 /CNW/ -

Product: Green Zaatar
Issue: Food - Microbial contamination - Salmonella
Distribution: 
Alberta
British Columbia
Newfoundland and Labrador
Nova Scotia
Ontario
Quebec
Saskatchewan
Possibly other provinces and territories

Online link

SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Media and public enquiries: Public enquiries: Telephone: 1-613-773-2342 (local or international), Email: [email protected]; Media relations: Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]

Organization Profile

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)