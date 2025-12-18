Fidelity Investments Canada ULC Announces Estimated December 2025 Cash Distributions for Fidelity ETFs and ETF Series of Fidelity Mutual Funds Français

TORONTO, Dec. 18, 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada ULC ("Fidelity") today announced the estimated December 2025 cash distributions for Fidelity ETFs ("Fidelity ETFs") and ETF Series units of Fidelity mutual funds ("Fidelity Funds"). Please note that these are estimated amounts only as of December 18, 2025 and could change if the Fidelity ETFs and Fidelity Funds experience subscriptions or redemptions prior to the ex-dividend date or may change for other unforeseen reasons.

The estimated per-unit cash distributions payable on December 31, 2025 to unitholders of record as of December 29, 2025 are detailed in the table below. Fidelity expects to issue a press release on or about December 29, 2025, which will provide the final per-unit cash distribution amounts.

Fidelity ETF Name

Ticker Symbol

Estimated Cash Distribution per Unit ($)

CUSIP

ISIN

Payment Frequency

Exchange

Fidelity Canadian High Dividend ETF

FCCD

0.10912

31608M102

CA31608M1023

Monthly

Toronto Stock Exchange

Fidelity U.S. High Dividend ETF

FCUD/

FCUD.U

0.17943

 

31645M107

CA31645M1077

Monthly

Toronto Stock Exchange

Fidelity U.S. High Dividend Currency Neutral ETF

FCUH

0.15302

 

315740100

CA3157401009

Monthly

Toronto Stock Exchange

Fidelity U.S. Dividend for Rising Rates ETF

FCRR/

FCRR.U

0.13304

31644M108

CA31644M1086

Monthly

Toronto Stock Exchange

Fidelity International High Dividend ETF

FCID

0.14596

31623D103

CA31623D1033

Monthly

Toronto Stock Exchange

Fidelity Systematic Canadian Bond Index ETF

FCCB

0.07325

31644F103

CA31644F1036

Monthly

Cboe Canada

 

Fidelity Canadian Short Term Corporate Bond ETF

FCSB

0.08846

 

31608N100

CA31608N1006

Monthly

Cboe Canada

 

Fidelity Global Core Plus Bond ETF

FCGB/

FCGB.U

0.11241

 

31623G106

CA31623G1063

Monthly

Cboe Canada

 

Fidelity Canadian Monthly High Income ETF

FCMI

0.05849

 

31609T106

CA31609T1066

Monthly

Toronto Stock Exchange

Fidelity Global Monthly High Income ETF

FCGI

0.06599

 

31623K107

CA31623K1075

Monthly

Toronto Stock Exchange

Fidelity Global Investment Grade Bond ETF

FCIG/

FCIG.U

0.09819

 

31624P105

CA31624P1053

Monthly

Cboe Canada

 

Fidelity Equity Premium Yield ETF

FEPY/

FEPY.U

 

0.20102

 

31613F100

 

CA31613F1009

 

Monthly

 

Cboe Canada

 

Fidelity Core U.S. Bond ETF

FCUB/

FCUB.U

0.09466

 

315945105

CA3159451051

Monthly

Toronto Stock Exchange

Fidelity All-in-One Fixed Income ETF

 

FFIX

0.03923

 

31581F108

CA31581F1080

Monthly

Cboe Canada

 

Fidelity Canadian Low Volatility ETF

FCCL

0.23226

 

31608H103

CA31608H1038

Quarterly

Cboe Canada

 

Fidelity U.S. Low Volatility ETF

FCUL/

FCUL.U

0.23382

 

31647B109

CA31647B1094

Quarterly

Cboe Canada

 

Fidelity Canadian High Quality ETF

FCCQ

0.16079

 

31610C100

CA31610C1005

Quarterly

Toronto Stock Exchange

Fidelity U.S. High Quality ETF

FCUQ/

FCUQ.U

0.10920

 

31647C107

CA31647C1077

Quarterly

Toronto Stock Exchange

Fidelity U.S. High Quality Currency Neutral ETF

FCQH

0.10452

 

31648J101

CA31648J1012

Quarterly

Toronto Stock Exchange

Fidelity Canadian Value ETF

FCCV

0.08765

 

31609U103

CA31609U1030

Quarterly

Toronto Stock Exchange

Fidelity U.S. Value ETF

FCUV/

FCUV.U

0.07132

 

31647E103

CA31647E1034

Quarterly

Toronto Stock Exchange

Fidelity U.S. Value Currency Neutral ETF

FCVH

0.06539

 

31646E104

CA31646E1043

Quarterly

Toronto Stock Exchange

Fidelity All-in-One Conservative Income ETF

 

FCIP

0.08104

 

315814103

CA3158141034

Quarterly

Cboe Canada

 

Fidelity International Low Volatility ETF

FCIL

0.21341

 

31624M102

CA31624M1023

Semi-Annually

Cboe Canada

 

Fidelity International High Quality ETF

FCIQ/

FCIQ.U

0.24082

 

31623X109

CA31623X1096

Semi-Annually

Toronto Stock Exchange

Fidelity International Value ETF

FCIV

0.38822

 

31622Y108

CA31622Y1088

Semi-Annually

Toronto Stock Exchange

Fidelity Sustainable World ETF

FCSW

0.40460

 

31642F105

CA31642F1053

Annually

Cboe Canada

 

Fidelity Canadian Momentum ETF

FCCM

0.17483

 

31609W109

CA31609W1095

Annually

Cboe Canada

 

Fidelity U.S. Momentum ETF

FCMO/

FCMO.U

0.07152

 

31649P106

CA31649P1062

Annually

Cboe Canada

 

Fidelity International Momentum ETF

FCIM

0.28531

 

31623V103

CA31623V1031

Annually

Cboe Canada

 

Fidelity All-in-One Balanced ETF

FBAL

0.23708

 

315818104

CA3158181048

Annually

Cboe Canada

Fidelity All-in-One Growth ETF

FGRO

0.21664

 

31581P106

CA31581P1062

Annually

Cboe Canada

Fidelity Advantage Bitcoin ETF®

FBTC/

FBTC.U

-

31580V104

CA31580V1040

Annually

Toronto Stock Exchange

Fidelity All-in-One Conservative ETF

FCNS

0.25527

 

31581E101

CA31581E1016

Annually

Cboe Canada

Fidelity All-in-One Equity ETF

FEQT

0.15636

 

31581D103

CA31581D1033

Annually

Cboe Canada

Fidelity Advantage Ether ETF™

FETH/

FETH.U

-

31580Y702

CA31580Y7028

Annually

Toronto Stock Exchange

Fidelity Global Innovators® ETF

FINN/

FINN.U

-

316241108

CA3162411084

Annually

Cboe Canada

Fidelity All-Canadian Equity ETF

FCCA

0.21368

 

315813105

CA3158131050

Annually

Cboe Canada

Fidelity All-International Equity ETF

FCIN

0.18662

 

31581R102

CA31581R1029

Annually

Cboe Canada

Fidelity All-American Equity ETF

FCAM

0.10920

 

315812107

CA3158121077

Annually

Cboe Canada

Fidelity Fund Name

Ticker Symbol

Estimated Cash Distribution per Unit ($)

CUSIP

ISIN

Payment Frequency

Exchange

Fidelity Tactical High Income Fund (ETF Series)

FTHI

0.02586

 

31642L664

CA31642L6641

Monthly

Toronto Stock Exchange

Fidelity Absolute Income Fund (ETF Series)

 

FCAB/

FCAB.U

0.14450

315944108

CA3159441086

Monthly

Toronto Stock Exchange

Fidelity Global Income Portfolio (ETF Series)

 

FMPI

0.13944

31620V775

CA31620V7759

Quarterly

Toronto Stock Exchange

Fidelity Canadian Large Cap Fund (ETF Series)

FCLC

0.26265

31606J788

CA31606J7886

Annually

Cboe Canada

Fidelity Global Small Cap Opportunities Fund (ETF Series)

FCGS/

FCGS.U

 

0.04344

31624Q822

CA31624Q8222

Annually

Cboe Canada

Fidelity Greater Canada Fund (ETF Series)

FCGC

0.03503

31620X730

CA31620X7302

Annually

Cboe Canada

Fidelity Canadian Long/Short Alternative Fund (ETF Series)

FCLS

0.09485

31610F822

CA31610F8221

Annually

Cboe Canada

Fidelity Long/Short Alternative Fund (ETF Series)

FLSA/ FLSA.U

-

31624U823

CA31624U8234

Annually

Cboe Canada

Fidelity Global Value Long/Short Fund (ETF Series)

FGLS

-

31623A828

CA31623A8288

Annually

Cboe Canada

Fidelity Market Neutral Alternative Fund (ETF Series)

FMNA

-

31623B701

CA31623B7016

Annually

Cboe Canada

Fidelity Global Equity+ Fund (ETF Series)

FGEP/ FGEP.U

-

316215102

CA3162151029

Annually

Toronto Stock Exchange

Fidelity Global Equity+ Balanced Fund (ETF Series)

FGEB

0.17845

316220102

CA3162201022

Annually

Toronto Stock Exchange

Fidelity Advanced U.S. Equity Fund (ETF Series)

 

FAUS/ FAUS.U

-

31580B108

CA31580B1085

Annually

Toronto Stock Exchange

Fidelity Global Small-Mid Cap Equity Fund (ETF Series)

 

FGSM

-

31624T107

CA31624T1075

Annually

Toronto Stock Exchange

Fidelity Multi-Alt Equity Fund (ETF Series)

 

FMAE

0.02676

31624K106

CA31624K1066

Annually

Toronto Stock Exchange

Fidelity Global Balanced Portfolio (ETF Series)

 

FMPB

0.05324

31618L599

CA31618L5999

Annually

Toronto Stock Exchange

Fidelity Global Growth Portfolio (ETF Series)

 

FMPG

-

31618N785

CA31618N7852

Annually

Toronto Stock Exchange

Forward-looking information

This press release contains forward-looking statements with respect to the estimated December 2025 cash distributions for the Fidelity ETFs and Fidelity Funds. By their nature, these forward-looking statements involve risks and uncertainties that could cause the distributions to differ materially from those contemplated by the forward-looking statements. Material factors that could cause the actual distributions to differ from the estimated distributions include, but are not limited to, the actual amounts of distributions received by the Fidelity ETFs and Fidelity Funds, portfolio transactions, currency hedging transactions, and subscription and redemption activity.

About Fidelity Investments Canada ULC

At Fidelity Investments Canada, our mission is to build a better future for our clients.  Our diversified business serves financial advisors, wealth management firms, employers, institutions and individuals. As the marketplace evolves, we are constantly innovating and offering our clients choice of investment and wealth management products, services and technological solutions all backed by the global strength and scale of Fidelity. With assets under management of $345 billion (as at December 17, 2025), Fidelity Investments Canada is privately held and committed to helping our diverse clients meet their goals over the long term. Fidelity funds are available through financial advisors and online trading platforms.

Read a fund's prospectus and consult your financial advisor before investing. Exchange-traded funds are not guaranteed; their values change frequently and past performance may not be repeated. Commissions, management fees, brokerage fees and expenses may all be associated with investments in exchange-traded funds and investors may experience a gain or loss.

