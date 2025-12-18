Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce les distributions en espèces estimatives de décembre 2025 pour les FNB Fidelity et la série FNB des fonds communs de placement Fidelity English

Nouvelles fournies par

Fidelity Investments Canada ULC

18 déc, 2025, 18:19 ET

TORONTO, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces estimatives de décembre 2025 pour la gamme de FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les parts de série FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity »). Veuillez noter qu'il s'agit uniquement de montants estimatifs en date du 18 décembre 2025, et que ceux-ci pourraient changer si les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity font l'objet de souscriptions ou de rachats avant la date ex-dividende ou pour d'autres raisons imprévisibles.

Les porteurs de parts inscrits au 29 décembre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable le 31 décembre 2025. Les distributions estimatives sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Fidelity a l'intention de publier un communiqué de presse indiquant les montants définitifs des distributions en espèces par part aux alentours du 29 décembre 2025.

Nom du FNB Fidelity

Symbole boursier

Distribution en espèces estimative par part ($)

CUSIP

ISIN

Fréquence des versements

Bourse

FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés

FCCD

0,10912

31608M102

CA31608M1023

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Dividendes américains élevés

FCUD/

FCUD.U

0,17943

 

31645M107

CA31645M1077

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres

FCUH

0,15302

 

315740100

CA3157401009

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux

FCRR/

FCRR.U

0,13304

31644M108

CA31644M1086

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés

FCID

0,14596

31623D103

CA31623D1033

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique

FCCB

0,07325

31644F103

CA31644F1036

Mensuelle

Cboe Canada

 

FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme

FCSB

0,08846

 

31608N100

CA31608N1006

Mensuelle

Cboe Canada

 

FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus

FCGB/

FCGB.U

0,11241

 

31623G106

CA31623G1063

Mensuelle

Cboe Canada

 

FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé

FCMI

0,05849

 

31609T106

CA31609T1066

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé

FCGI

0,06599

 

31623K107

CA31623K1075

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité

FCIG/

FCIG.U

0,09819

 

31624P105

CA31624P1053

Mensuelle

Cboe Canada

 

FNB Fidelity Actions à rendement bonifié

FEPY/

FEPY.U

 

0,20102

 

31613F100

 

CA31613F1009

 

Mensuelle

 

Cboe Canada

 

FNB Fidelity Obligations américaines de base

FCUB/

FCUB.U

0,09466

 

315945105

CA3159451051

Mensuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe

 

FFIX

0,03923

 

31581F108

CA31581F1080

Mensuelle

Cboe Canada

 

FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité

FCCL

0,23226

 

31608H103

CA31608H1038

Trimestrielle

Cboe Canada

 

FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité

FCUL/

FCUL.U

0,23382

 

31647B109

CA31647B1094

Trimestrielle

Cboe Canada

 

FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité

FCCQ

0,16079

 

31610C100

CA31610C1005

Trimestrielle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité

FCUQ/

FCUQ.U

0,10920

 

31647C107

CA31647C1077

Trimestrielle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité - Devises neutres

FCQH

0,10452

 

31648J101

CA31648J1012

Trimestrielle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Valeur Canada

FCCV

0,08765

 

31609U103

CA31609U1030

Trimestrielle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Valeur Amérique

FCUV/

FCUV.U

0,07132

 

31647E103

CA31647E1034

Trimestrielle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Valeur Amérique - Devises neutres

FCVH

0,06539

 

31646E104

CA31646E1043

Trimestrielle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Simplifié - Revenu conservateur

 

FCIP

0,08104

 

315814103

CA3158141034

Trimestrielle

Cboe Canada

 

FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité

FCIL

0,21341

 

31624M102

CA31624M1023

Semestrielle

Cboe Canada

 

FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité

FCIQ/

FCIQ.U

0,24082

 

31623X109

CA31623X1096

Semestrielle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Valeur internationale

FCIV

0,38822

 

31622Y108

CA31622Y1088

Semestrielle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Développement durable mondial

FCSW

0,40460

 

31642F105

CA31642F1053

Annuelle

Cboe Canada

 

FNB Fidelity Momentum Canada

FCCM

0,17483

 

31609W109

CA31609W1095

Annuelle

Cboe Canada

 

FNB Fidelity Momentum Amérique

FCMO/

FCMO.U

0,07152

 

31649P106

CA31649P1062

Annuelle

Cboe Canada

 

FNB Fidelity Momentum international

FCIM

0,28531

 

31623V103

CA31623V1031

Annuelle

Cboe Canada

 

FNB Fidelity Simplifié - Équilibre

FBAL

0,23708

 

315818104

CA3158181048

Annuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Simplifié - Croissance

FGRO

0,21664

 

31581P106

CA31581P1062

Annuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Avantage BitcoinMD

FBTC/

FBTC.U

-

31580V104

CA31580V1040

Annuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Simplifié - Conservateur

FCNS

0,25527

 

31581E101

CA31581E1016

Annuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Simplifié - Actions

FEQT

0,15636

 

31581D103

CA31581D1033

Annuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Avantage EtherMC

FETH

FETH.U

-

31580Y702

CA31580Y7028

Annuelle

Bourse de Toronto

FNB Fidelity Innovations mondialesMC

FINN/

FINN.U

-

316241108

CA3162411084

Annuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Toutes Actions canadiennes

FCCA

0,21368

 

315813105

CA3158131050

Annuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Toutes Actions internationales

FCIN

0,18662

 

31581R102

CA31581R1029

Annuelle

Cboe Canada

FNB Fidelity Toutes Actions américaines

FCAM

0,10920

 

315812107

CA3158121077

Annuelle

Cboe Canada

Nom du Fonds Fidelity

Symbole boursier

Distribution en espèces estimative par part ($)

CUSIP

ISIN

Fréquence des versements

Bourse

Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB

FTHI

0,02586

 

31642L664

CA31642L6641

Mensuelle

Bourse de Toronto

Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB

 

FCAB/

FCAB.U

0,14450

315944108

CA3159441086

Mensuelle

Bourse de Toronto

Portefeuille Fidelity Revenu mondial - série FNB

 

FMPI

0,13944

31620V775

CA31620V7759

Trimestrielle

Bourse de Toronto

Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada - série FNB

FCLC

0,26265

31606J788

CA31606J7886

Annuelle

Cboe Canada

Fonds Fidelity Potentiel mondial - série FNB

FCGS/

FCGS.U

 

0,04344

31624Q822

CA31624Q8222

Annuelle

Cboe Canada

Fonds Fidelity Canada Plus - série FNB

FCGC

0,03503

31620X730

CA31620X7302

Annuelle

Cboe Canada

Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes - série FNB

FCLS

0,09485

31610F822

CA31610F8221

Annuelle

Cboe Canada

Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes ‒ série FNB

FLSA/
FLSA.U

-

31624U823

CA31624U8234

Annuelle

Cboe Canada

Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes ‒ série FNB

FGLS

-

31623A828

CA31623A8288

Annuelle

Cboe Canada

Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre ‒ série FNB

FMNA

-

31623B701

CA31623B7016

Annuelle

Cboe Canada

Fonds Fidelity Actions mondiales+ - série FNB

FGEP/ FGEP.U

-

316215102

CA3162151029

Annuelle

Bourse de Toronto

Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre - série FNB

FGEB

0,17845

316220102

CA3162201022

Annuelle

Bourse de Toronto

Fonds Fidelity Actions américaines - Approche avancée - série FNB

 

FAUS/
FAUS.U

-

31580B108

CA31580B1085

Annuelle

Bourse de Toronto

Fonds Fidelity Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation - série FNB

 

FGSM

-

31624T107

CA31624T1075

Annuelle

Bourse de Toronto

Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Actions - série FNB

 

FMAE

0,02676

31624K106

CA31624K1066

Annuelle

Bourse de Toronto

Portefeuille Fidelity Équilibre mondial - série FNB

 

FMPB

0,05324

31618L599

CA31618L5999

Annuelle

Bourse de Toronto

Portefeuille Fidelity Croissance mondiale - série FNB

 

FMPG

-

31618N785

CA31618N7852

Annuelle

Bourse de Toronto

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à l'égard des montants estimatifs des distributions en espèces de décembre 2025 pour les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions diffèrent considérablement de celles envisagées par ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les montants réels des distributions diffèrent des montants estimatifs comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les montants réels des distributions reçues par les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity, les opérations de portefeuille, les opérations de couverture de devises et les activités de souscription et de rachat.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 345 milliards de dollars (au 17 décembre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

Suivez-nous sur les médias sociaux @FidelityCanada.

SOURCE Fidelity Investments Canada ULC

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Téléphone : 416 307-5388, Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]

Profil de l'entreprise

Fidelity Investments Canada ULC