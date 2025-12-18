Fidelity Investments Canada s.r.i. annonce les distributions en espèces estimatives de décembre 2025 pour les FNB Fidelity et la série FNB des fonds communs de placement Fidelity English
18 déc, 2025, 18:19 ET
TORONTO, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces estimatives de décembre 2025 pour la gamme de FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les parts de série FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity »). Veuillez noter qu'il s'agit uniquement de montants estimatifs en date du 18 décembre 2025, et que ceux-ci pourraient changer si les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity font l'objet de souscriptions ou de rachats avant la date ex-dividende ou pour d'autres raisons imprévisibles.
Les porteurs de parts inscrits au 29 décembre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable le 31 décembre 2025. Les distributions estimatives sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Fidelity a l'intention de publier un communiqué de presse indiquant les montants définitifs des distributions en espèces par part aux alentours du 29 décembre 2025.
|
Nom du FNB Fidelity
|
Symbole boursier
|
Distribution en espèces estimative par part ($)
|
CUSIP
|
ISIN
|
Fréquence des versements
|
Bourse
|
FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés
|
FCCD
|
0,10912
|
31608M102
|
CA31608M1023
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Dividendes américains élevés
|
FCUD/
FCUD.U
|
0,17943
|
31645M107
|
CA31645M1077
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres
|
FCUH
|
0,15302
|
315740100
|
CA3157401009
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux
|
FCRR/
FCRR.U
|
0,13304
|
31644M108
|
CA31644M1086
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés
|
FCID
|
0,14596
|
31623D103
|
CA31623D1033
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique
|
FCCB
|
0,07325
|
31644F103
|
CA31644F1036
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme
|
FCSB
|
0,08846
|
31608N100
|
CA31608N1006
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus
|
FCGB/
FCGB.U
|
0,11241
|
31623G106
|
CA31623G1063
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé
|
FCMI
|
0,05849
|
31609T106
|
CA31609T1066
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé
|
FCGI
|
0,06599
|
31623K107
|
CA31623K1075
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité
|
FCIG/
FCIG.U
|
0,09819
|
31624P105
|
CA31624P1053
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Actions à rendement bonifié
|
FEPY/
FEPY.U
|
0,20102
|
31613F100
|
CA31613F1009
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Obligations américaines de base
|
FCUB/
FCUB.U
|
0,09466
|
315945105
|
CA3159451051
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe
|
FFIX
|
0,03923
|
31581F108
|
CA31581F1080
|
Mensuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité
|
FCCL
|
0,23226
|
31608H103
|
CA31608H1038
|
Trimestrielle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité
|
FCUL/
FCUL.U
|
0,23382
|
31647B109
|
CA31647B1094
|
Trimestrielle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité
|
FCCQ
|
0,16079
|
31610C100
|
CA31610C1005
|
Trimestrielle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité
|
FCUQ/
FCUQ.U
|
0,10920
|
31647C107
|
CA31647C1077
|
Trimestrielle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité - Devises neutres
|
FCQH
|
0,10452
|
31648J101
|
CA31648J1012
|
Trimestrielle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Valeur Canada
|
FCCV
|
0,08765
|
31609U103
|
CA31609U1030
|
Trimestrielle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Valeur Amérique
|
FCUV/
FCUV.U
|
0,07132
|
31647E103
|
CA31647E1034
|
Trimestrielle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Valeur Amérique - Devises neutres
|
FCVH
|
0,06539
|
31646E104
|
CA31646E1043
|
Trimestrielle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Simplifié - Revenu conservateur
|
FCIP
|
0,08104
|
315814103
|
CA3158141034
|
Trimestrielle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité
|
FCIL
|
0,21341
|
31624M102
|
CA31624M1023
|
Semestrielle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité
|
FCIQ/
FCIQ.U
|
0,24082
|
31623X109
|
CA31623X1096
|
Semestrielle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Valeur internationale
|
FCIV
|
0,38822
|
31622Y108
|
CA31622Y1088
|
Semestrielle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Développement durable mondial
|
FCSW
|
0,40460
|
31642F105
|
CA31642F1053
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Momentum Canada
|
FCCM
|
0,17483
|
31609W109
|
CA31609W1095
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Momentum Amérique
|
FCMO/
FCMO.U
|
0,07152
|
31649P106
|
CA31649P1062
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Momentum international
|
FCIM
|
0,28531
|
31623V103
|
CA31623V1031
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Simplifié - Équilibre
|
FBAL
|
0,23708
|
315818104
|
CA3158181048
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Simplifié - Croissance
|
FGRO
|
0,21664
|
31581P106
|
CA31581P1062
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Avantage BitcoinMD
|
FBTC/
FBTC.U
|
-
|
31580V104
|
CA31580V1040
|
Annuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Simplifié - Conservateur
|
FCNS
|
0,25527
|
31581E101
|
CA31581E1016
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Simplifié - Actions
|
FEQT
|
0,15636
|
31581D103
|
CA31581D1033
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Avantage EtherMC
|
FETH
FETH.U
|
-
|
31580Y702
|
CA31580Y7028
|
Annuelle
|
Bourse de Toronto
|
FNB Fidelity Innovations mondialesMC
|
FINN/
FINN.U
|
-
|
316241108
|
CA3162411084
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Toutes Actions canadiennes
|
FCCA
|
0,21368
|
315813105
|
CA3158131050
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Toutes Actions internationales
|
FCIN
|
0,18662
|
31581R102
|
CA31581R1029
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
FNB Fidelity Toutes Actions américaines
|
FCAM
|
0,10920
|
315812107
|
CA3158121077
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
Nom du Fonds Fidelity
|
Symbole boursier
|
Distribution en espèces estimative par part ($)
|
CUSIP
|
ISIN
|
Fréquence des versements
|
Bourse
|
Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB
|
FTHI
|
0,02586
|
31642L664
|
CA31642L6641
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB
|
FCAB/
FCAB.U
|
0,14450
|
315944108
|
CA3159441086
|
Mensuelle
|
Bourse de Toronto
|
Portefeuille Fidelity Revenu mondial - série FNB
|
FMPI
|
0,13944
|
31620V775
|
CA31620V7759
|
Trimestrielle
|
Bourse de Toronto
|
Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada - série FNB
|
FCLC
|
0,26265
|
31606J788
|
CA31606J7886
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
Fonds Fidelity Potentiel mondial - série FNB
|
FCGS/
FCGS.U
|
0,04344
|
31624Q822
|
CA31624Q8222
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
Fonds Fidelity Canada Plus - série FNB
|
FCGC
|
0,03503
|
31620X730
|
CA31620X7302
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes - série FNB
|
FCLS
|
0,09485
|
31610F822
|
CA31610F8221
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes ‒ série FNB
|
FLSA/
|
-
|
31624U823
|
CA31624U8234
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes ‒ série FNB
|
FGLS
|
-
|
31623A828
|
CA31623A8288
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre ‒ série FNB
|
FMNA
|
-
|
31623B701
|
CA31623B7016
|
Annuelle
|
Cboe Canada
|
Fonds Fidelity Actions mondiales+ - série FNB
|
FGEP/ FGEP.U
|
-
|
316215102
|
CA3162151029
|
Annuelle
|
Bourse de Toronto
|
Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre - série FNB
|
FGEB
|
0,17845
|
316220102
|
CA3162201022
|
Annuelle
|
Bourse de Toronto
|
Fonds Fidelity Actions américaines - Approche avancée - série FNB
|
FAUS/
|
-
|
31580B108
|
CA31580B1085
|
Annuelle
|
Bourse de Toronto
|
Fonds Fidelity Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation - série FNB
|
FGSM
|
-
|
31624T107
|
CA31624T1075
|
Annuelle
|
Bourse de Toronto
|
Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Actions - série FNB
|
FMAE
|
0,02676
|
31624K106
|
CA31624K1066
|
Annuelle
|
Bourse de Toronto
|
Portefeuille Fidelity Équilibre mondial - série FNB
|
FMPB
|
0,05324
|
31618L599
|
CA31618L5999
|
Annuelle
|
Bourse de Toronto
|
Portefeuille Fidelity Croissance mondiale - série FNB
|
FMPG
|
-
|
31618N785
|
CA31618N7852
|
Annuelle
|
Bourse de Toronto
Renseignements prospectifs
Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à l'égard des montants estimatifs des distributions en espèces de décembre 2025 pour les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions diffèrent considérablement de celles envisagées par ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les montants réels des distributions diffèrent des montants estimatifs comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les montants réels des distributions reçues par les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity, les opérations de portefeuille, les opérations de couverture de devises et les activités de souscription et de rachat.
À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.
Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 345 milliards de dollars (au 17 décembre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.
Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.
Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Téléphone : 416 307-5388, Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]
