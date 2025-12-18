TORONTO, le 18 déc. 2025 /CNW/ - Fidelity Investments Canada s.r.i. (« Fidelity ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces estimatives de décembre 2025 pour la gamme de FNB Fidelity (les « FNB Fidelity ») et les parts de série FNB des fonds communs de placement Fidelity (les « Fonds Fidelity »). Veuillez noter qu'il s'agit uniquement de montants estimatifs en date du 18 décembre 2025, et que ceux-ci pourraient changer si les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity font l'objet de souscriptions ou de rachats avant la date ex-dividende ou pour d'autres raisons imprévisibles.

Les porteurs de parts inscrits au 29 décembre 2025 recevront une distribution en espèces par part payable le 31 décembre 2025. Les distributions estimatives sont indiquées dans le tableau ci-dessous. Fidelity a l'intention de publier un communiqué de presse indiquant les montants définitifs des distributions en espèces par part aux alentours du 29 décembre 2025.

Nom du FNB Fidelity Symbole boursier Distribution en espèces estimative par part ($) CUSIP ISIN Fréquence des versements Bourse FNB Fidelity Dividendes canadiens élevés FCCD 0,10912 31608M102 CA31608M1023 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes américains élevés FCUD/ FCUD.U 0,17943 31645M107 CA31645M1077 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes américains élevés - Devises neutres FCUH 0,15302 315740100 CA3157401009 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes américains pour hausses de taux FCRR/ FCRR.U 0,13304 31644M108 CA31644M1086 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Dividendes internationaux élevés FCID 0,14596 31623D103 CA31623D1033 Mensuelle Bourse de Toronto FNB indiciel Fidelity Obligations canadiennes - Approche systématique FCCB 0,07325 31644F103 CA31644F1036 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations de sociétés canadiennes à court terme FCSB 0,08846 31608N100 CA31608N1006 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations mondiales de base Plus FCGB/ FCGB.U 0,11241 31623G106 CA31623G1063 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Revenu mensuel canadien élevé FCMI 0,05849 31609T106 CA31609T1066 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Revenu mensuel mondial élevé FCGI 0,06599 31623K107 CA31623K1075 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité FCIG/ FCIG.U 0,09819 31624P105 CA31624P1053 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Actions à rendement bonifié FEPY/ FEPY.U 0,20102 31613F100 CA31613F1009 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Obligations américaines de base FCUB/ FCUB.U 0,09466 315945105 CA3159451051 Mensuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Simplifié - Revenu fixe FFIX 0,03923 31581F108 CA31581F1080 Mensuelle Cboe Canada FNB Fidelity Actions canadiennes à faible volatilité FCCL 0,23226 31608H103 CA31608H1038 Trimestrielle Cboe Canada FNB Fidelity Actions américaines à faible volatilité FCUL/ FCUL.U 0,23382 31647B109 CA31647B1094 Trimestrielle Cboe Canada FNB Fidelity Actions canadiennes de grande qualité FCCQ 0,16079 31610C100 CA31610C1005 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité FCUQ/ FCUQ.U 0,10920 31647C107 CA31647C1077 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Actions américaines de grande qualité - Devises neutres FCQH 0,10452 31648J101 CA31648J1012 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Valeur Canada FCCV 0,08765 31609U103 CA31609U1030 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Valeur Amérique FCUV/ FCUV.U 0,07132 31647E103 CA31647E1034 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Valeur Amérique - Devises neutres FCVH 0,06539 31646E104 CA31646E1043 Trimestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Simplifié - Revenu conservateur FCIP 0,08104 315814103 CA3158141034 Trimestrielle Cboe Canada FNB Fidelity Actions internationales à faible volatilité FCIL 0,21341 31624M102 CA31624M1023 Semestrielle Cboe Canada FNB Fidelity Actions internationales de grande qualité FCIQ/ FCIQ.U 0,24082 31623X109 CA31623X1096 Semestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Valeur internationale FCIV 0,38822 31622Y108 CA31622Y1088 Semestrielle Bourse de Toronto FNB Fidelity Développement durable mondial FCSW 0,40460 31642F105 CA31642F1053 Annuelle Cboe Canada FNB Fidelity Momentum Canada FCCM 0,17483 31609W109 CA31609W1095 Annuelle Cboe Canada FNB Fidelity Momentum Amérique FCMO/ FCMO.U 0,07152 31649P106 CA31649P1062 Annuelle Cboe Canada FNB Fidelity Momentum international FCIM 0,28531 31623V103 CA31623V1031 Annuelle Cboe Canada FNB Fidelity Simplifié - Équilibre FBAL 0,23708 315818104 CA3158181048 Annuelle Cboe Canada FNB Fidelity Simplifié - Croissance FGRO 0,21664 31581P106 CA31581P1062 Annuelle Cboe Canada FNB Fidelity Avantage BitcoinMD FBTC/ FBTC.U - 31580V104 CA31580V1040 Annuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Simplifié - Conservateur FCNS 0,25527 31581E101 CA31581E1016 Annuelle Cboe Canada FNB Fidelity Simplifié - Actions FEQT 0,15636 31581D103 CA31581D1033 Annuelle Cboe Canada FNB Fidelity Avantage EtherMC FETH FETH.U - 31580Y702 CA31580Y7028 Annuelle Bourse de Toronto FNB Fidelity Innovations mondialesMC FINN/ FINN.U - 316241108 CA3162411084 Annuelle Cboe Canada FNB Fidelity Toutes Actions canadiennes FCCA 0,21368 315813105 CA3158131050 Annuelle Cboe Canada FNB Fidelity Toutes Actions internationales FCIN 0,18662 31581R102 CA31581R1029 Annuelle Cboe Canada FNB Fidelity Toutes Actions américaines FCAM 0,10920 315812107 CA3158121077 Annuelle Cboe Canada

Nom du Fonds Fidelity Symbole boursier Distribution en espèces estimative par part ($) CUSIP ISIN Fréquence des versements Bourse Fonds Fidelity Revenu élevé tactique - série FNB FTHI 0,02586 31642L664 CA31642L6641 Mensuelle Bourse de Toronto Fonds Fidelity Revenu absolu - série FNB FCAB/ FCAB.U 0,14450 315944108 CA3159441086 Mensuelle Bourse de Toronto Portefeuille Fidelity Revenu mondial - série FNB FMPI 0,13944 31620V775 CA31620V7759 Trimestrielle Bourse de Toronto Fonds Fidelity Grande Capitalisation Canada - série FNB FCLC 0,26265 31606J788 CA31606J7886 Annuelle Cboe Canada Fonds Fidelity Potentiel mondial - série FNB FCGS/ FCGS.U 0,04344 31624Q822 CA31624Q8222 Annuelle Cboe Canada Fonds Fidelity Canada Plus - série FNB FCGC 0,03503 31620X730 CA31620X7302 Annuelle Cboe Canada Fonds Fidelity Alternatif canadien à positions longues/courtes - série FNB FCLS 0,09485 31610F822 CA31610F8221 Annuelle Cboe Canada Fonds Fidelity Alternatif à positions longues/courtes ‒ série FNB FLSA/

FLSA.U - 31624U823 CA31624U8234 Annuelle Cboe Canada Fonds Fidelity Valeur mondiale à positions longues/courtes ‒ série FNB FGLS - 31623A828 CA31623A8288 Annuelle Cboe Canada Fonds Fidelity Alternatif Marché neutre ‒ série FNB FMNA - 31623B701 CA31623B7016 Annuelle Cboe Canada Fonds Fidelity Actions mondiales+ - série FNB FGEP/ FGEP.U - 316215102 CA3162151029 Annuelle Bourse de Toronto Fonds Fidelity Actions mondiales+ Équilibre - série FNB FGEB 0,17845 316220102 CA3162201022 Annuelle Bourse de Toronto Fonds Fidelity Actions américaines - Approche avancée - série FNB FAUS/

FAUS.U - 31580B108 CA31580B1085 Annuelle Bourse de Toronto Fonds Fidelity Actions mondiales à petite et moyenne capitalisation - série FNB FGSM - 31624T107 CA31624T1075 Annuelle Bourse de Toronto Fonds Fidelity Alternatif multistratégies - Actions - série FNB FMAE 0,02676 31624K106 CA31624K1066 Annuelle Bourse de Toronto Portefeuille Fidelity Équilibre mondial - série FNB FMPB 0,05324 31618L599 CA31618L5999 Annuelle Bourse de Toronto Portefeuille Fidelity Croissance mondiale - série FNB FMPG - 31618N785 CA31618N7852 Annuelle Bourse de Toronto

Renseignements prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs à l'égard des montants estimatifs des distributions en espèces de décembre 2025 pour les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity. Par leur nature, les énoncés prospectifs comportent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les distributions diffèrent considérablement de celles envisagées par ces énoncés prospectifs. Les facteurs importants pouvant faire en sorte que les montants réels des distributions diffèrent des montants estimatifs comprennent notamment, sans toutefois s'y limiter, les montants réels des distributions reçues par les FNB Fidelity et les Fonds Fidelity, les opérations de portefeuille, les opérations de couverture de devises et les activités de souscription et de rachat.

À propos de Fidelity Investments Canada s.r.i.

Chez Fidelity Investments Canada, notre mission consiste à aider nos clients à se bâtir un meilleur avenir. Notre entreprise diversifiée offre des services aux conseillers et conseillères en placements, aux sociétés de gestion de patrimoine, aux employeurs, aux institutions et aux particuliers. À mesure que le marché évolue, nous innovons constamment et offrons à notre clientèle divers produits et services en matière de placements, de gestion de patrimoine et de solutions technologiques, soutenus par les capacités d'envergure mondiale de Fidelity. À titre de société privée dont les actifs sous gestion s'élèvent à 345 milliards de dollars (au 17 décembre 2025), Fidelity Investments Canada est déterminée à aider sa clientèle diversifiée à atteindre ses objectifs à long terme. Les fonds de Fidelity sont offerts par l'intermédiaire de conseillers et conseillères en placements et de plateformes de courtage en ligne.

Veuillez lire le prospectus d'un fonds et consulter votre conseiller ou conseillère en placements avant d'investir. Les fonds négociés en bourse ne sont pas garantis; leur valeur est appelée à fluctuer fréquemment, et le rendement passé pourrait ou non être reproduit. Tout placement dans un fonds négocié en bourse peut donner lieu à des commissions, des frais de gestion, des frais de courtage et des charges. Les investisseurs pourraient réaliser un profit ou subir une perte.

Pour plus d'information, veuillez communiquer avec : Chris Pepper, Vice-président, Affaires de la société, Fidelity Investments Canada s.r.i., Téléphone : 416 307-5388, Cellulaire : 416 795-7762, Courriel : [email protected]