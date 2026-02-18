Notice - ONTARIO SECURITIES COMMISSION and CRAIG DUNKERLEY, CLAUDIA HARVEY, BGRE CAPITAL CORPORATION, BG WEALTH GROUP INC., BG WEALTH GROUP GROWTH FUND LP, BG WEALTH HOLDINGS CORPORATION, BG WEALTH GP INC., BG WEALTH PROPERTIES INC., BG PROPERTY HOLDINGS INC., AND BLACKTHORN INVESTMENT GROUP INC., File No. 2025-4
News provided byOntario Securities Commission
Feb 18, 2026, 15:51 ET
TORONTO, Feb. 18, 2026 /CNW/ - The Tribunal issued an Order in the above-named matter.
A copy of the Order dated February 18, 2026 is available at capitalmarketstribunal.ca
Registrar, Governance & Tribunal Secretariat
Ontario Securities Commission
Subscribe to notices and other alerts from the Capital Markets Tribunal:
https://www.capitalmarketstribunal.ca/en/news/subscribe
SOURCE Ontario Securities Commission
For Media Inquiries: [email protected]; For General Inquiries: 1-877-785-1555 (Toll Free), [email protected]
Share this article