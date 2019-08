Media Invitation - Parc national d'Opémican - Official inauguration of Pointe Opémican sector

TÉMISCAMING, QC, Aug. 19, 2019 /CNW Telbec/ - The Minister of Forests, Wildlife and Parks, Pierre Dufour, and the Chief Executive Officer of the Société des établissements de plein air du Québec (Sépaq), Jacques Caron, invite you to the official inauguration of Pointe Opémican sector of Parc national d'Opémican.

Date: Thursday, August 22, 2019



When: 11:30 a.m.



Where: Parc national d'Opémican

Pointe Opémican Visitors Centre

5555 chemin Opémican

Témiscaming (Québec) J0Z 2K0



Event: Press conference, followed by a cocktail reception

and a visit of Pointe Opémican historical site

(estimated to end at 2:30 p.m.)

Please confirm your presence with Dany Gareau: gareau.dany@sepaq.com.

SOURCE Société des établissements de plein air du Québec

For further information: Source and information: Frédérique Naud, Communications Advisor, Sépaq, 418-380-5875, extension 2349, naud.frederique@sepaq.com; Carl Charest, Acting Director of Communications and Press Officer, Office of the Minister of Forests, Wildlife and Parks, 418-454-4817, carl.charest@mffp.gouv.qc.ca

Related Links

http://www.sepaq.com