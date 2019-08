Media Advisory - Minister Joly to celebrate investment in college-industry partnerships at Collège Ahuntsic

MONTRÉAL, Aug. 28, 2019 /CNW/ - The Honourable Mélanie Joly, Minister of Tourism, Official Languages and La Francophonie, on behalf of the Honourable Kirsty Duncan, Minister of Science and Sport, will highlight an investment in research and innovation partnerships between Collège Ahuntsic and local business.

Date: Thursday, August 29, 2019



Time: 2:20 p.m. (ET)



Location: Collège Ahuntsic

Institut des communications graphique et de l'imprimabilité, media room

999 avenue Émile-Journault

Montréal, Quebec

SOURCE Innovation, Science and Economic Development Canada

