Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard renforcent leur capacité à se préparer et à réagir aux feux de forêt

SUMMERSIDE, PEI, June 28, 2024 /CNW/ - Sous l'effet des changements climatiques, la fréquence et la gravité des feux de forêt augmentent au Canada, ce qui influe sur notre santé, notre économie, nos milieux de vie et la faune. En cette autre saison des feux éprouvante, les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard soutiendront leurs citoyens menacés par des feux de forêt tout en renforçant notre capacité à nous adapter aux changements climatiques.

M. Bobby Morrissey, député d'Egmont (Île-du-Prince-Édouard), au nom de l'honorable Jonathan Wilkinson, ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles; et l'honorable Barb Ramsay, ministre du Développement social et des Aînés, au nom de l'honorable Steven Myers, ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique, ont annoncé aujourd'hui un investissement commun de plus de 3 millions de dollars sur quatre ans dans le cadre du Fonds d'équipement du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement (CGFFCC). Ce financement aidera la province à accroître son équipement et ses effectifs de lutte contre les feux de forêt, favorisera l'échange de ressources et débloquera les capacités à l'échelle communautaire.

Le financement annoncé aujourd'hui renforcera les capacités et les compétences en matière de gestion des incendies à la grandeur de l'Île-du-Prince-Édouard en permettant l'acquisition et la modernisation d'équipement spécialisé de lutte contre les feux de forêt (p. ex. tuyaux et camions), l'acquisition de services contractuels pour l'appui aérien, de même que la création de matériel de formation et de possibilités d'emplois pour les étudiants, les superviseurs et les spécialistes de la météo incendie. Les activités de préparation aux feux et d'intervention du Canada permettront de combattre les feux plus efficacement et de renforcer la sécurité des collectivités et des pompiers.

L'État a pour priorité absolue la santé et la sécurité de la population. En travaillant de concert avec les provinces, les territoires, les communautés autochtones et des alliés d'autres pays, le gouvernement fédéral continue à soutenir la lutte contre les feux de forêt tout en s'attaquant aux effets des changements climatiques, en assurant la sécurité publique et en protégeant les vies, les moyens de subsistance et les maisons.

Citations

« En 2023, le Canada a subi la saison des feux la plus grave et la plus dévastatrice de son histoire, et les Canadiens de tout le pays attendent maintenant du gouvernement fédéral qu'il continue à travailler dans l'urgence avec les provinces, les territoires et d'autres partenaires afin de soutenir les collectivités menacées pendant la saison 2024. Comme les prochains mois s'annoncent intensément chauds et secs, le gouvernement fédéral s'emploie d'ores et déjà à répondre aux besoins des Canadiens là où des feux de forêt éclatent. Les fonds annoncés aujourd'hui avec le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard favoriseront l'acquisition d'effectifs et d'équipement de sauvetage. Grâce à un financement notable et rapide du CGFFCC, le gouvernement du Canada aide les pompiers à faire face à la saison des feux en cours et à se préparer à un avenir où l'impact des changements climatiques apparaîtra de plus en plus évident. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles

« Les Canadiens ressentent les effets des changements climatiques, et les feux de forêt qui sévissent avec plus d'intensité sont l'un d'eux. La santé et la sécurité du public sont une priorité majeure pour le gouvernement fédéral. C'est pour cette raison que nous continuerons à apporter le soutien nécessaire afin d'atténuer et de combattre les feux de forêt. Le Fonds d'équipement du programme Combattre et gérer les feux de forêt dans un climat en changement soutiendra les efforts déployés à l'Île-du-Prince-Édouard en matière de gestion des incendies pendant cette saison de feux de forêt et celles à venir. »

Bobby Morrissey

Député d'Egmont (Île-du-Prince-Édouard)

« Cette année, les pompiers de l'Île-du-Prince-Édouard ont déjà été mis à l'épreuve car ils ont dû lutter contre des feux de forêt. En raison des changements climatiques et des phénomènes météo extrêmes, la région est malheureusement plus exposée aux feux. Heureusement, nous sommes en meilleure posture que jamais pour intervenir grâce aux investissements faits dans la formation et l'équipement et aussi grâce au dévouement de nos pompiers. »

L'honorable Steven Myers

Ministre de l'Environnement, de l'Énergie et de l'Action climatique

Quelques faits

Les gouvernements du Canada et de l'Île-du-Prince-Édouard octroient 1,5 million de dollars par le biais d'un accord de contribution dans le cadre du Fonds d'équipement du programme CGFFCC.

et de l'Île-du-Prince-Édouard octroient 1,5 million de dollars par le biais d'un accord de contribution dans le cadre du Fonds d'équipement du programme CGFFCC. Le Fonds d'équipement de CGFFCC a été lancé en 2022 afin de soutenir les provinces et les territoires dans leurs efforts pour renforcer les capacités et les compétences en matière de gestion des feux de forêt au Canada en facilitant l'achat d'équipement spécialisé, afin d'accroître la capacité d'intervention en cas de feux de forêt.

en facilitant l'achat d'équipement spécialisé, afin d'accroître la capacité d'intervention en cas de feux de forêt. Le gouvernement du Canada collabore avec les communautés et les organismes touchés par les feux de forêt afin de mieux comprendre le rôle qu'il doit jouer auprès des communautés pour offrir des équipements reconnus à l'échelle nationale afin que tous les pompiers soient mieux en mesure de combattre les feux de forêt, et pour favoriser une approche plus durable de la formation, de l'emploi et de la gestion de tous les risques dans les communautés autochtones et ailleurs.

collabore avec les communautés et les organismes touchés par les feux de forêt afin de mieux comprendre le rôle qu'il doit jouer auprès des communautés pour offrir des équipements reconnus à l'échelle nationale afin que tous les pompiers soient mieux en mesure de combattre les feux de forêt, et pour favoriser une approche plus durable de la formation, de l'emploi et de la gestion de tous les risques dans les communautés autochtones et ailleurs. Dans le cadre du Fonds d'équipement de CGFFCC de RNCan, les provinces et les territoires peuvent faire des investissements à coûts partagés avec le gouvernement du Canada dans de l'équipement de lutte contre les feux de forêt (p. ex. véhicules, unités mobiles, tuyaux, pompes, matériel de communication amélioré, mises à niveau avioniques [pièces]), et dans la réparation d'équipement vieillissant et la formation.

Liens pertinents

SOURCE Natural Resources Canada

Personnes-ressources: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Carolyn Svonkin, Attachée de presse, Cabinet du ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, 343-292-6837, [email protected]; Katie Cudmore, Agente de communications, Environnement, Énergie et Action climatique, gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard, 902-314-3996, [email protected]