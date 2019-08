MONTREAL, July 31, 2019 /CNW Telbec/ - Desjardins Group announces that effective August 2, 2019, the Fédération des caisses Desjardins du Québec U.S. prime rate will drop from 6.00% to 5.75%.

