Jan 21, 2026, 11:00 ET
TORONTO, Jan. 21, 2026 /CNW/ - The Canadian Securities Administrators (CSA) today published revised guidance in CSA Staff Notice 96-307 Frequently Asked Questions about Derivatives Trade Reporting (the FAQ).
The FAQ has been updated to include the CSA's responses to additional questions received from market participants since it was first published in May 2025, and to clarify requirements under the CSA rules relating to derivatives data reporting.
The CSA, the council of the securities regulators of Canada's provinces and territories, co-ordinates and harmonizes regulation for the Canadian capital markets.
