Aya Gold & Silver Announces High-Grade Drill Results at Tijirit

MONTREAL, Aug. 22, 2023 /CNW/ - Aya Gold & Silver Inc. (TSX: AYA) (OTCQX: AYASF) ("Aya" or the "Corporation") is pleased to announce exploration drill results from its Tijirit Gold Project, located in Mauritania. The results confirm high-grade mineralization that will be used to complete the resources and reserves update for the project.

Completion of a 25,176-meter ("m") drill program consisting of 22,067m of reverse circulation ("RC") holes and 3,109m of diamond drill holes ("DDH").

of reverse circulation ("RC") holes and of diamond drill holes ("DDH"). Results include:

T23RC155 intersected 10.40 grams per tonne ("g/t") gold ("Au") over 10.0m , including 3.0m at 19.64 g/t Au

T23RC145 intersected 12.86 g/t Au over 4.0m , including 1.0m at 48.17 g/t Au

T23RC154 intersected 49.61 g/t Au over 1.0m

T22RC097 intersected 16.36 g/t Au over 3.0m , including 1.0m at 46.39 g/t Au

T23RC113 intersected 3.45 g/t Au over 10.0m , including 4.0m at 5.72 g/t Au

T23RC144 intersected 9.59 g/t Au over 4.0m

T23RC167 intersected 12.70 g/t Au over 3.0m , including 2.0m at 18.77 g/t Au

T23RC162 intersected 16.46 g/t Au over 2.0m

"Our infill drill program at the Tijirit Gold Project has delivered high-grade drill results, confirming gold at both the Eleonore and Eleonore East deposits," said Benoit La Salle, President & CEO. "These results are significant in the context of delivering a resource update and completing our feasibility study in the coming months. These drill results support the potential for an open-pit mine and are complemented by our preliminary metallurgical work, which indicates recoveries in excess of 94%."

"These drill results are in line with our expectations and confirm Tijirit's potential as we look forward to the project's future development," commented Thierry Vergnol, CEO of Tijirit Exploitation SA, Mauritanian subsidiary, holder of the Tijirit permit.

_______________________________ 1 All intersections are in core lengths and values are uncut.

Table 1 – Significant Intercepts from Tijirit Drill Program (core lengths)

Hole ID From

(m) To

(m) Au

(g/t) Length

(m) Au * m T22RC004 42.00 47.00 3.26 5.00 16.30 T22RC010 84.00 88.00 3.25 4.00 13.00 including 84.00 87.00 4.08 3.00 12.24 T22RC016 44.00 48.00 2.90 4.00 11.60 T22RC033 75.00 76.00 14.88 1.00 14.88 T22RC033 83.00 87.00 4.22 4.00 16.88 including 86.00 87.00 15.36 1.00 15.36 T22RC035 27.00 48.00 1.21 21.00 25.41 T22RC066 25.00 31.00 2.50 6.00 15.00 including 26.00 28.00 6.09 2.00 12.18 T22RC068 20.00 29.00 1.92 9.00 17.28 including 23.00 26.00 4.11 3.00 12.33 T22RC081 133.00 135.00 13.00 2.00 26.00 T22RC086 55.00 57.00 9.20 2.00 18.40 including 55.00 56.00 17.77 1.00 17.77 T22RC093 4.00 5.00 15.58 1.00 15.58 T22RC097 75.00 78.00 16.36 3.00 49.08 including 75.00 76.00 46.39 1.00 46.39 T22RC104 118.00 124.00 2.90 6.00 17.40 including 118.00 120.00 5.06 2.00 10.12 T22RC111 104.00 105.00 14.57 1.00 14.57 T22RC113 152.00 162.00 3.45 10.00 34.50 including 156.00 160.00 5.72 4.00 22.88 T22RC128 95.00 96.00 22.76 1.00 22.76 T23RC134 147.00 150.00 5.88 3.00 17.64 including 148.00 149.00 13.89 1.00 13.89 T23RC137 143.00 144.00 13.26 1.00 13.26 T23RC144 98.00 102.00 9.59 4.00 38.36 T23RC145 60.00 64.00 12.86 4.00 51.44 including 60.00 61.00 48.17 1.00 48.17 T23RC146 97.00 99.00 5.20 2.00 10.40 T23RC148 38.00 40.00 5.64 2.00 11.28 T23RC154 149.00 150.00 49.61 1.00 49.61 T23RC155 164.00 174.00 10.40 10.00 104.00 including 164.00 167.00 19.64 3.00 58.92 T23RC157 132.00 134.00 7.19 2.00 14.38 T23RC158 117.00 120.00 5.25 3.00 15.75 T23RC158 155.00 158.00 3.34 3.00 10.02 T23RC159 161.00 166.00 2.46 5.00 12.30 T23RC159 187.00 189.00 6.68 2.00 13.36 T23RC162 36.00 38.00 16.46 2.00 32.92 T23RC162 52.00 54.00 6.47 2.00 12.94 T23RC164 65.00 66.00 12.92 1.00 12.92 T23RC167 93.00 96.00 12.70 3.00 38.10 including 93.00 95.00 18.77 2.00 37.54 T23DD011 49.30 50.00 27.34 0.70 19.14 * All intersections are in core lengths; all values are uncut.



2022 - 2023 Exploration Results

The 2022/2023 drill campaign covering 25,000m, totaled 169 RC holes for 22,067m and 13 DDH for a total of 3,109m (Appendix 2). Drilling was conducted over the Eleonore and the Eleonore East Trend. Results from the campaign confirmed the high grade, nuggetty nature of the mineralization (Table 1 and Appendix 1).

Next Steps

SGS is in the process of updating the Tijirit resources and reserves; once updated, the Aya team plans to use the updated resources and reserves to complete a feasibility study for the Tijirit Project.

Technical Information

Aya has implemented a quality control program to comply with best practices in sampling and analysis of drill core and RC cuttings. Samples were prepared on site by WESTAGO SARL and transported in sealed bags for analysis at MSALab laboratory in Nouakchott. Standards of different grades, blanks and duplicates were inserted every 37 samples in addition to the standards, blanks and pulp duplicate inserted by MSALab.

Qualified Person

The scientific and technical information contained in this press release have been reviewed by David Lalonde, B. Sc, Head of Exploration, Qualified Person, for accuracy and compliance with National Instrument 43-101.

About Aya Gold & Silver Inc.

Aya Gold & Silver Inc. is a rapidly growing, Canada-based silver producer with operations in the Kingdom of Morocco.

The only TSX-listed pure silver mining company, Aya operates the high-grade Zgounder Silver Mine and is exploring its properties along the prospective South-Atlas Fault, several of which have hosted past-producing mines and historical resources. Aya's Moroccan mining assets are complemented by its Tijirit Gold Project in Mauritania, which is being advanced to feasibility.

Aya's management team maximizes shareholder value by anchoring sustainability at the heart of its production, resource, governance, and financial growth plans.

For additional information, please visit Aya's website at www.ayagoldsilver.com or contact:

Forward-Looking Statements

This press release contains certain statements that constitute forward-looking information within the meaning of applicable securities laws ("forward-looking statements"), which reflects management's expectations regarding Aya's future growth and business prospects (including the timing and development of new deposits and the success of exploration activities) and other opportunities. Wherever possible, words such as " promising", "extend", "identify", "confirm", "plan", "belief", "potential", "confident", "could", "opportunity", "support", "suggest", "expected", "probably", and similar expressions or statements that certain actions, events or results "may", "could", "would", "might", "will", or are "likely" to be taken, occur or be achieved, have been used to identify such forward-looking information. Specific forward-looking statements in this press release include, but are not limited to, statements and information with respect to the exploration and development potential of Zgounder and the conversion of Inferred Mineral Resources into Measured and Indicated Mineral Resources, future opportunities for enhancing development at Zgounder, and timing for the release of the Company's disclosure in connection with the foregoing. Although the forward-looking information contained in this press release reflect management's current beliefs based upon information currently available to management and based upon what management believes to be reasonable assumptions, Aya cannot be certain that actual results will be consistent with such forward-looking information. Such forward-looking statements are based upon assumptions, opinions and analysis made by management in light of its experience, current conditions, and its expectations of future developments that management believe to be reasonable and relevant but that may prove to be incorrect. These assumptions include, among other things, the closing and timing of financing, the ability to obtain any requisite governmental approvals, the accuracy of Mineral Reserve and Mineral Resource Estimates (including, but not limited to, ore tonnage and ore grade estimates), silver price, exchange rates, fuel and energy costs, future economic conditions, anticipated future estimates of free cash flow, and courses of action. Aya cautions you not to place undue reliance upon any such forward-looking statements.

The risks and uncertainties that may affect forward-looking statements include, among others: the inherent risks involved in exploration and development of mineral properties, including government approvals and permitting, changes in economic conditions, changes in the worldwide price of silver and other key inputs, changes in mine plans (including, but not limited to, throughput and recoveries being affected by metallurgical characteristics) and other factors, such as project execution delays, many of which are beyond the control of Aya, as well as other risks and uncertainties which are more fully described in Aya's 2022 Annual Information Form dated March 31, 2023, and in other filings of Aya with securities and regulatory authorities which are available on SEDAR at www.sedar.com. Furthermore, Aya's corporate update of May 28, 2020 regarding the materiality of its assets as well as to studies regarding non-material assets remains applicable as at the date hereof. Aya does not undertake any obligation to update forward-looking statements should assumptions related to these plans, estimates, projections, beliefs, and opinions change. Nothing in this document should be construed as either an offer to sell or a solicitation to buy or sell Aya securities. All references to Aya include its subsidiaries unless the context requires otherwise.

Appendix 1 – Full Drill Results from Tijirit (core lengths)

Hole ID From (m) To (m) Au (g/t) Length (m) Au * m T22RC001 25.00 27.00 0.80 2.00 1.60 T22RC001 31.00 32.00 2.32 1.00 2.32 T22RC001 40.00 42.00 2.46 2.00 4.92 T22RC001 47.00 49.00 4.51 2.00 9.02 T22RC001 56.00 57.00 0.50 1.00 0.50 T22RC001 67.00 69.00 2.93 2.00 5.86 T22RC001 83.00 84.00 2.50 1.00 2.50 T22RC002 37.00 38.00 1.22 1.00 1.22 T22RC003 40.00 42.00 1.98 2.00 3.96 T22RC003 47.00 48.00 1.01 1.00 1.01 T22RC004 42.00 47.00 3.26 5.00 16.30 T22RC004 70.00 71.00 3.75 1.00 3.75 T22RC004 92.00 93.00 3.05 1.00 3.05 T22RC005 15.00 16.00 0.59 1.00 0.59 T22RC005 46.00 47.00 1.83 1.00 1.83 T22RC006 20.00 25.00 0.85 5.00 4.25 T22RC006 33.00 34.00 0.69 1.00 0.69 T22RC006 59.00 60.00 1.28 1.00 1.28 T22RC007 24.00 25.00 0.61 1.00 0.61 T22RC007 62.00 63.00 0.54 1.00 0.54 T22RC007 93.00 96.00 1.08 3.00 3.24 T22RC008 23.00 24.00 0.78 1.00 0.78 T22RC008 41.00 42.00 1.80 1.00 1.80 T22RC008 77.00 78.00 6.41 1.00 6.41 T22RC009 49.00 50.00 1.01 1.00 1.01 T22RC010 8.00 9.00 0.70 1.00 0.70 T22RC010 22.00 23.00 1.01 1.00 1.01 T22RC010 68.00 70.00 2.83 2.00 5.66 T22RC010 84.00 88.00 3.25 4.00 13.00 including 84.00 87.00 4.08 3.00 12.24 T22RC010 90.00 91.00 0.62 1.00 0.62 T22RC010 98.00 99.00 0.54 1.00 0.54 T22RC011 38.00 39.00 4.42 1.00 4.42 T22RC012 10.00 11.00 2.37 1.00 2.37 T22RC012 40.00 41.00 2.42 1.00 2.42 T22RC013 14.00 15.00 0.50 1.00 0.50 T22RC013 21.00 24.00 0.90 3.00 2.70 T22RC014 68.00 71.00 0.64 3.00 1.92 T22RC015 47.00 48.00 1.03 1.00 1.03 T22RC016 44.00 48.00 2.90 4.00 11.60 including 46.00 47.00 8.76 1.00 8.76 T22RC017 9.00 10.00 0.70 1.00 0.70 T22RC017 19.00 20.00 0.61 1.00 0.61 T22RC017 75.00 76.00 2.02 1.00 2.02 T22RC018 54.00 55.00 0.77 1.00 0.77 T22RC018 58.00 59.00 0.79 1.00 0.79 T22RC019 44.00 45.00 0.69 1.00 0.69 T22RC020 18.00 19.00 1.36 1.00 1.36 T22RC020 35.00 36.00 1.03 1.00 1.03 T22RC021 0.00 35.00 NSR



T22RC022 32.00 36.00 1.10 4.00 4.40 T22RC022 153.00 154.00 0.73 1.00 0.73 T22RC023 130.00 131.00 3.61 1.00 3.61 T22RC024 0.00 102.00 NSR



T22RC025 53.00 54.00 5.44 1.00 5.44 T22RC025 67.00 68.00 8.01 1.00 8.01 T22RC025 83.00 84.00 1.12 1.00 1.12 T22RC025 101.00 102.00 0.58 1.00 0.58 T22RC025 118.00 119.00 0.78 1.00 0.78 T22RC025 127.00 128.00 0.80 1.00 0.80 T22RC025 157.00 159.00 0.59 2.00 1.18 T22RC026 59.00 60.00 0.60 1.00 0.60 T22RC026 68.00 69.00 1.15 1.00 1.15 T22RC027 20.00 24.00 0.69 4.00 2.76 T22RC027 32.00 33.00 3.35 1.00 3.35 T22RC027 58.00 59.00 0.56 1.00 0.56 T22RC027 117.00 119.00 1.35 2.00 2.70 T22RC028 18.00 19.00 0.84 1.00 0.84 T22RC029 24.00 26.00 0.59 2.00 1.18 T22RC029 81.00 82.00 1.78 1.00 1.78 T22RC030 9.00 10.00 0.65 1.00 0.65 T22RC030 58.00 59.00 0.75 1.00 0.75 T22RC031 89.00 91.00 1.62 2.00 3.24 T22RC031 92.00 94.00 0.67 2.00 1.34 T22RC032 42.00 43.00 0.51 1.00 0.51 T22RC032 76.00 77.00 0.65 1.00 0.65 T22RC032 78.00 83.00 1.95 5.00 9.75 including 79.00 80.00 6.79 1.00 6.79 T22RC032 107.00 108.00 0.80 1.00 0.80 T22RC032 110.00 111.00 0.68 1.00 0.68 T22RC032 117.00 120.00 0.85 3.00 2.55 T22RC032 152.00 153.00 3.11 1.00 3.11 T22RC033 55.00 57.00 1.25 2.00 2.50 T22RC033 75.00 76.00 14.88 1.00 14.88 T22RC033 83.00 87.00 4.22 4.00 16.88 including 86.00 87.00 15.36 1.00 15.36 T22RC034 0.00 80.00 NSR



T22RC035 27.00 48.00 1.21 21.00 25.41 including 37.00 40.00 2.64 3.00 7.92 including 47.00 48.00 5.94 1.00 5.94 T22RC035 56.00 57.00 0.71 1.00 0.71 T22RC036 72.00 77.00 1.31 5.00 6.55 T22RC036 85.00 86.00 0.57 1.00 0.57 T22RC037 0.00 76.00 NSR



T22RC038 0.00 100.00 NSR



T22RC039 39.00 42.00 1.57 3.00 4.71 T22RC040 43.00 44.00 0.60 1.00 0.60 T22RC041 14.00 15.00 0.53 1.00 0.53 T22RC042 51.00 53.00 1.05 2.00 2.10 T22RC043 0.00 99.00 NSR



T22RC044 62.00 63.00 0.55 1.00 0.55 T22RC044 72.00 73.00 1.98 1.00 1.98 T22RC045 38.00 39.00 3.08 1.00 3.08 T22RC046 16.00 18.00 3.02 2.00 6.04 T22RC046 76.00 77.00 2.29 1.00 2.29 T22RC047 64.00 65.00 3.19 1.00 3.19 T22RC047 83.00 85.00 0.66 2.00 1.32 T22RC048 52.00 53.00 1.34 1.00 1.34 T22RC049 82.00 83.00 2.54 1.00 2.54 T22RC049 90.00 91.00 0.92 1.00 0.92 T22RC050 43.00 45.00 1.59 2.00 3.18 T22RC051 86.00 92.00 0.88 6.00 5.28 including 86.00 88.00 1.40 2.00 2.80 T22RC051 93.00 94.00 0.54 1.00 0.54 T22RC051 114.00 115.00 3.30 1.00 3.30 T22RC051 116.00 117.00 0.74 1.00 0.74 T22RC052 29.00 32.00 1.18 3.00 3.54 T22RC052 70.00 71.00 1.55 1.00 1.55 T22RC052 82.00 83.00 0.82 1.00 0.82 T22RC053 45.00 46.00 0.65 1.00 0.65 T22RC054 0.00 140.00 NSR



T22RC055 27.00 28.00 1.53 1.00 1.53 T22RC056 22.00 27.00 1.94 5.00 9.70 including 25.00 26.00 6.82 1.00 6.82 T22RC056 73.00 74.00 0.57 1.00 0.57 T22RC057 0.00 73.00 NSR



T22RC058 0.00 88.00 NSR



T22RC059 30.00 31.00 0.72 1.00 0.72 T22RC060 0.00 115.00 NSR



T22RC061 0.00 141.00 NSR



T22RC062 0.00 90.00 NSR



T22RC063 9.00 12.00 3.28 3.00 9.84 including 9.00 11.00 4.05 2.00 8.10 T22RC063 15.00 16.00 1.26 1.00 1.26 T22RC063 38.00 39.00 9.96 1.00 9.96 T22RC064 0.00 70.00 NSR



T22RC065 11.00 12.00 2.93 1.00 2.93 T22RC066 25.00 31.00 2.50 6.00 15.00 including 26.00 28.00 6.09 2.00 12.18 T22RC067 11.00 12.00 1.10 1.00 1.10 T22RC067 19.00 21.00 0.79 2.00 1.58 T22RC068 18.00 19.00 0.51 1.00 0.51 T22RC068 20.00 29.00 1.92 9.00 17.28 including 23.00 26.00 4.11 3.00 12.33 T22RC069 16.00 17.00 1.40 1.00 1.40 T22RC069 40.00 41.00 0.71 1.00 0.71 T22RC069 72.00 73.00 0.52 1.00 0.52 T22RC070 131.00 132.00 0.70 1.00 0.70 T22RC071 26.00 27.00 1.43 1.00 1.43 T22RC071 96.00 98.00 2.28 2.00 4.56 T22RC071 132.00 134.00 1.09 2.00 2.18 T22RC071 142.00 145.00 1.20 3.00 3.60 T22RC072 56.00 57.00 0.53 1.00 0.53 T22RC072 113.00 114.00 0.51 1.00 0.51 T22RC072 163.00 165.00 1.67 2.00 3.34 T22RC072 170.00 171.00 1.76 1.00 1.76 T22RC072 193.00 194.00 0.96 1.00 0.96 T22RC073 47.00 48.00 0.67 1.00 0.67 T22RC073 59.00 60.00 0.52 1.00 0.52 T22RC073 163.00 164.00 0.99 1.00 0.99 T22RC074 73.00 74.00 0.51 1.00 0.51 T22RC074 193.00 194.00 0.58 1.00 0.58 T22RC075 0.00 200.00 NSR



T22RC076 0.00 245.00 NSR



T22RC077 0.00 225.00 NSR



T22RC078 0.00 142.00 NSR



T22RC079 0.00 1.00 0.81 1.00 0.81 T22RC079 16.00 17.00 0.67 1.00 0.67 T22RC079 25.00 26.00 7.15 1.00 7.15 T22RC079 60.00 63.00 0.76 3.00 2.28 T22RC079 69.00 71.00 0.74 2.00 1.48 T22RC079 78.00 79.00 0.99 1.00 0.99 T22RC079 137.00 138.00 7.74 1.00 7.74 T22RC080 0.00 1.00 1.28 1.00 1.28 T22RC080 99.00 101.00 4.88 2.00 9.76 T22RC081 20.00 21.00 5.21 1.00 5.21 T22RC081 30.00 31.00 0.99 1.00 0.99 T22RC081 60.00 61.00 1.23 1.00 1.23 T22RC081 82.00 83.00 0.80 1.00 0.80 T22RC081 107.00 108.00 0.67 1.00 0.67 T22RC081 133.00 135.00 13.00 2.00 26.00 T22RC082 25.00 26.00 1.83 1.00 1.83 T22RC083 0.00 1.00 1.35 1.00 1.35 T22RC083 20.00 21.00 1.69 1.00 1.69 T22RC083 24.00 25.00 2.86 1.00 2.86 T22RC083 27.00 28.00 0.70 1.00 0.70 T22RC083 139.00 140.00 3.18 1.00 3.18 T22RC084* Hole completed in DD (T23RD004) T22RC085 72.00 73.00 0.51 1.00 0.51 T22RC085 121.00 122.00 0.68 1.00 0.68 T22RC086 55.00 57.00 9.20 2.00 18.40 including 55.00 56.00 17.77 1.00 17.77 T22RC087 0.00 50.00 NSR



T22RC088 83.00 84.00 0.57 1.00 0.57 T22RC089 0.00 48.00 NSR



T22RC090 0.00 115.00 NSR



T22RC091 29.00 30.00 5.18 1.00 5.18 T22RC091 35.00 36.00 0.82 1.00 0.82 T22RC091 42.00 44.00 0.79 2.00 1.58 T22RC091 98.00 99.00 0.86 1.00 0.86 T22RC092 110.00 111.00 5.21 1.00 5.21 T22RC092 133.00 134.00 0.51 1.00 0.51 T22RC092 136.00 137.00 0.62 1.00 0.62 T22RC092 138.00 139.00 0.88 1.00 0.88 T22RC093 4.00 5.00 15.58 1.00 15.58 T22RC093 13.00 14.00 0.83 1.00 0.83 T22RC093 48.00 49.00 0.67 1.00 0.67 T22RC094 0.00 118.00 NSR



T22RC095 153.00 157.00 2.01 4.00 8.04 including 153.00 154.00 6.46 1.00 6.46 T22RC096 0.00 1.00 0.53 1.00 0.53 T22RC096 7.00 8.00 3.53 1.00 3.53 T22RC097 75.00 78.00 16.36 3.00 49.08 including 75.00 76.00 46.39 1.00 46.39 T22RC098 40.00 41.00 1.03 1.00 1.03 T22RC099 0.00 65.00 NSR



T22RC100 0.00 110.00 NSR



T22RC101 50.00 51.00 0.57 1.00 0.57 T22RC101 76.00 77.00 0.71 1.00 0.71 T22RC101 78.00 79.00 1.23 1.00 1.23 T22RC102 36.00 37.00 1.71 1.00 1.71 T22RC103 85.00 87.00 1.83 2.00 3.66 T22RC103 104.00 105.00 0.76 1.00 0.76 T22RC104 30.00 31.00 2.71 1.00 2.71 T22RC104 51.00 52.00 1.33 1.00 1.33 T22RC104 118.00 124.00 2.90 6.00 17.40 including 118.00 120.00 5.06 2.00 10.12 T22RC104 131.00 133.00 0.76 2.00 1.52 T22RC105 0.00 150.00 NSR



T22RC106 24.00 25.00 1.86 1.00 1.86 T22RC106 32.00 33.00 0.67 1.00 0.67 T22RC107 159.00 160.00 3.25 1.00 3.25 T22RC107 204.00 205.00 0.98 1.00 0.98 T22RC108 116.00 117.00 0.80 1.00 0.80 T22RC109 47.00 48.00 0.73 1.00 0.73 T22RC109 58.00 59.00 0.86 1.00 0.86 T22RC109 64.00 65.00 0.58 1.00 0.58 T22RC109 127.00 128.00 4.58 1.00 4.58 T22RC110 35.00 36.00 0.59 1.00 0.59 T22RC111 76.00 77.00 0.54 1.00 0.54 T22RC111 84.00 85.00 0.76 1.00 0.76 T22RC111 104.00 105.00 14.57 1.00 14.57 T22RC111 121.00 122.00 0.65 1.00 0.65 T22RC111 138.00 139.00 6.29 1.00 6.29 T22RC111 146.00 147.00 1.89 1.00 1.89 T22RC112 61.00 62.00 1.42 1.00 1.42 T22RC112 67.00 68.00 0.55 1.00 0.55 T22RC112 146.00 152.00 1.14 6.00 6.84 including 146.00 147.00 4.18 1.00 4.18 T22RC112 155.00 159.00 0.72 4.00 2.88 T22RC112 167.00 168.00 2.04 1.00 2.04 T22RC112 172.00 173.00 0.54 1.00 0.54 T22RC112 177.00 181.00 0.88 4.00 3.52 T22RC112 192.00 193.00 2.32 1.00 2.32 T22RC112 192.00 194.00 1.78 2.00 3.56 T22RC113 32.00 33.00 1.73 1.00 1.73 T22RC113 86.00 88.00 1.31 2.00 2.62 T22RC113 99.00 100.00 0.81 1.00 0.81 T22RC113 116.00 117.00 0.88 1.00 0.88 T22RC113 152.00 162.00 3.45 10.00 34.50 including 156.00 160.00 5.72 4.00 22.88 T22RC113 173.00 178.00 1.19 5.00 5.95 T22RC113 188.00 190.00 2.73 2.00 5.46 T22RC113 221.00 222.00 0.55 1.00 0.55 T22RC114 6.00 7.00 2.86 1.00 2.86 T22RC114 21.00 25.00 1.06 4.00 4.24 T22RC114 35.00 36.00 0.63 1.00 0.63 T22RC115 12.00 14.00 3.44 2.00 6.88 T22RC115 84.00 85.00 0.98 1.00 0.98 T22RC115 108.00 109.00 1.02 1.00 1.02 T22RC115 133.00 135.00 2.31 2.00 4.62 T22RC115 162.00 163.00 1.60 1.00 1.60 T22RC116 136.00 138.00 1.42 2.00 2.84 T22RC116 172.00 173.00 1.94 1.00 1.94 T22RC117 52.00 53.00 0.76 1.00 0.76 T22RC118 149.00 150.00 6.29 1.00 6.29 T22RC118 151.00 152.00 0.66 1.00 0.66 T22RC119 120.00 121.00 0.73 1.00 0.73 T22RC119 178.00 180.00 0.66 2.00 1.32 T22RC120 47.00 48.00 2.60 1.00 2.60 T22RC120 80.00 81.00 0.90 1.00 0.90 T22RC121 0.00 110.00 NSR



T22RC122 15.00 16.00 0.60 1.00 0.60 T22RC123 0.00 95.00 NSR



T22RC124 0.00 45.00 NSR



T22RC125 0.00 70.00 NSR



T22RC126 0.00 35.00 NSR



T22RC127 22.00 24.00 1.84 2.00 3.68 T22RC128 95.00 96.00 22.76 1.00 22.76 T22RC129 93.00 96.00 2.90 3.00 8.70 including 94.00 95.00 7.35 1.00 7.35 T23RC130 31.00 32.00 0.84 1.00 0.84 T23RC130 74.00 75.00 0.74 1.00 0.74 T23RC131 0.00 187.00 NSR



T23RC132 0.00 186.00 NSR



T23RC133 130.00 131.00 0.73 1.00 0.73 T23RC134 54.00 55.00 0.52 1.00 0.52 T23RC134 147.00 150.00 5.88 3.00 17.64 including 148.00 149.00 13.89 1.00 13.89 T23RC135 82.00 83.00 1.55 1.00 1.55 T23RC135 115.00 118.00 0.58 3.00 1.74 T23RC135 120.00 121.00 0.87 1.00 0.87 T23RC136 77.00 78.00 0.60 1.00 0.60 T23RC137 143.00 144.00 13.26 1.00 13.26 T23RC138 19.00 20.00 0.51 1.00 0.51 T23RC138 22.00 23.00 0.70 1.00 0.70 T23RC138 38.00 39.00 0.53 1.00 0.53 T23RC138 48.00 49.00 1.03 1.00 1.03 T23RC138 180.00 181.00 0.89 1.00 0.89 T23RC138 192.00 193.00 0.75 1.00 0.75 T23RC138 198.00 199.00 2.16 1.00 2.16 T23RC138 205.00 206.00 0.54 1.00 0.54 T23RC139 123.00 124.00 4.73 1.00 4.73 T23RC140 4.00 5.00 0.63 1.00 0.63 T23RC140 39.00 42.00 0.84 3.00 2.52 T23RC140 58.00 59.00 2.36 1.00 2.36 T23RC140 61.00 62.00 0.69 1.00 0.69 T23RC141 11.00 12.00 0.83 1.00 0.83 T23RC141 23.00 24.00 0.88 1.00 0.88 T23RC141 88.00 89.00 0.59 1.00 0.59 T23RC141 99.00 100.00 0.94 1.00 0.94 T23RC141 112.00 113.00 1.03 1.00 1.03 T23RC142 60.00 62.00 0.91 2.00 1.82 T23RC142 70.00 71.00 0.57 1.00 0.57 T23RC143 74.00 75.00 8.39 1.00 8.39 T23RC144 67.00 70.00 1.49 3.00 4.47 T23RC144 98.00 102.00 9.59 4.00 38.36 T23RC144 125.00 126.00 0.54 1.00 0.54 T23RC145 60.00 64.00 12.86 4.00 51.44 including 60.00 61.00 48.17 1.00 48.17 T23RC145 67.00 68.00 1.56 1.00 1.56 T23RC145 81.00 83.00 0.86 2.00 1.72 T23RC146 11.00 12.00 0.79 1.00 0.79 T23RC146 51.00 52.00 0.88 1.00 0.88 T23RC146 94.00 95.00 0.73 1.00 0.73 T23RC146 97.00 99.00 5.20 2.00 10.40 T23RC147 70.00 71.00 0.75 1.00 0.75 T23RC147 97.00 99.00 1.49 2.00 2.98 T23RC147 135.00 136.00 0.56 1.00 0.56 T23RC148 38.00 40.00 5.64 2.00 11.28 T23RC148 108.00 110.00 1.77 2.00 3.54 T23RC149 37.00 40.00 1.28 3.00 3.84 T23RC149 91.00 96.00 0.91 5.00 4.55 T23RC150 0.00 111.00 NSR



T23RC151 3.00 4.00 0.83 1.00 0.83 T23RC151 72.00 73.00 0.67 1.00 0.67 T23RC151 105.00 106.00 1.91 1.00 1.91 T23RC151 116.00 117.00 0.81 1.00 0.81 T23RC151 120.00 121.00 1.10 1.00 1.10 T23RC152 196.00 198.00 0.69 2.00 1.38 T23RC152 200.00 201.00 0.60 1.00 0.60 T23RC153 0.00 240.00 NSR



T23RC154 149.00 150.00 49.61 1.00 49.61 T23RC155 74.00 75.00 1.04 1.00 1.04 T23RC155 164.00 174.00 10.40 10.00 104.00 including 164.00 167.00 19.64 3.00 58.92 T23RC155 176.00 177.00 0.59 1.00 0.59 T23RC156 86.00 88.00 1.46 2.00 2.92 T23RC156 91.00 92.00 1.29 1.00 1.29 T23RC156 126.00 127.00 1.10 1.00 1.10 T23RC156 137.00 138.00 0.61 1.00 0.61 T23RC156 146.00 147.00 7.82 1.00 7.82 T23RC157 57.00 58.00 1.14 1.00 1.14 T23RC157 71.00 72.00 0.60 1.00 0.60 T23RC157 132.00 134.00 7.19 2.00 14.38 T23RC157 137.00 138.00 0.56 1.00 0.56 T23RC157 159.00 163.00 2.25 4.00 9.00 T23RC157 177.00 179.00 1.27 2.00 2.54 T23RC158 25.00 26.00 0.63 1.00 0.63 T23RC158 117.00 120.00 5.25 3.00 15.75 T23RC158 143.00 145.00 0.70 2.00 1.40 T23RC158 150.00 151.00 1.30 1.00 1.30 T23RC158 155.00 158.00 3.34 3.00 10.02 T23RC159 83.00 84.00 0.58 1.00 0.58 T23RC159 92.00 93.00 0.67 1.00 0.67 T23RC159 110.00 111.00 0.62 1.00 0.62 T23RC159 156.00 157.00 1.18 1.00 1.18 T23RC159 161.00 166.00 2.46 5.00 12.30 including 163.00 165.00 4.34 2.00 8.68 T23RC159 187.00 189.00 6.68 2.00 13.36 T23RC159 191.00 192.00 0.65 1.00 0.65 T23RC159 202.00 203.00 0.85 1.00 0.85 T23RC160 138.00 140.00 1.12 2.00 2.24 T23RC161 0.00 220.00 NSR



T23RC162 21.00 22.00 1.55 1.00 1.55 T23RC162 36.00 38.00 16.46 2.00 32.92 T23RC162 52.00 54.00 6.47 2.00 12.94 T23RC162 63.00 64.00 0.79 1.00 0.79 T23RC163 0.00 200.00 NSR



T23RC164 65.00 66.00 12.92 1.00 12.92 T23RC165 163.00 165.00 0.78 2.00 1.56 T23RC166 150.00 151.00 1.96 1.00 1.96 T23RC166 179.00 180.00 1.19 1.00 1.19 T23RC167 93.00 96.00 12.70 3.00 38.10 including 93.00 95.00 18.77 2.00 37.54 T23RC167 172.00 176.00 1.13 4.00 4.52 T23RC167 192.00 193.00 4.37 1.00 4.37 T23RC168 80.00 81.00 4.51 1.00 4.51 T23RC169 0.00 150.00 NSR



T23DD001 191.75 192.75 0.57 1.00 0.57 T23DD001 202.85 204.25 0.93 1.40 1.30 T23DD001 236.48 238.60 1.23 2.12 2.61 T23DD001 244.00 245.75 2.07 1.75 3.62 T23DD002 196.25 197.25 7.72 1.00 7.72 T23DD003 61.80 62.70 0.53 0.90 0.48 T23DD003 136.00 137.10 0.54 1.10 0.59 T23DD003 149.40 150.85 0.68 1.45 0.99 T23DD003 157.50 158.50 0.82 1.00 0.82 T23DD003 264.00 265.70 3.96 1.70 6.73 T23RD004 84.80 85.85 0.97 1.05 1.02 T23RD004 95.85 96.85 0.51 1.00 0.51 T23RD004 116.00 117.00 0.68 1.00 0.68 T23RD004 246.60 247.35 0.88 0.75 0.66 T23RD004 258.68 259.53 0.57 0.85 0.48 T23DD005 205.00 206.00 0.74 1.00 0.74 T23DD006 218.20 221.00 1.09 2.80 3.05 T23DD007 87.00 88.20 0.90 1.20 1.08 T23DD007 100.00 101.00 1.13 1.00 1.13 T23DD007 154.46 155.70 1.31 1.24 1.62 T23DD007 171.70 172.70 1.06 1.00 1.06 T23DD007 187.25 188.40 1.35 1.15 1.55 T23DD008 21.00 22.00 0.53 1.00 0.53 T23DD009 77.02 77.44 1.98 0.42 0.83 T23DD009 90.00 91.00 0.60 1.00 0.60 T23DD010 46.35 47.00 0.60 0.65 0.39 T23DD010 55.30 56.30 0.54 1.00 0.54 T23DD010 61.90 62.80 0.70 0.90 0.63 T23DD010 72.65 74.35 1.68 1.70 2.86 T23DD010 110.00 110.94 1.08 0.94 1.02 T23DD010 133.50 134.25 0.66 0.75 0.50 T23DD010 154.26 154.96 0.82 0.70 0.57 T23DD011 49.30 50.00 27.34 0.70 19.14 T23DD012 195.40 196.40 0.63 1.00 0.63 T23DD012 217.80 218.40 0.74 0.60 0.44 T23DD012 220.60 221.10 1.57 0.50 0.79 T23DD013 0.00 271.93 NSR



* All intersections are in core lengths; all values are uncut.



Appendix 2 –Drillhole Coordinates of 2022-2023 Tijirit Drilling Program

Hole ID Easting Northing Elevation Azimuth Dip Length (m) Hole Type T22RC001 484950 2250450 121 130 -60 110 RC T22RC002 484989 2250417 121 130 -60 90 RC T22RC003 485037 2250404 121 130 -60 50 RC T22RC004 485072 2250545 121 130 -60 130 RC T22RC005 485109 2250512 121 130 -60 90 RC T22RC006 485161 2250483 121 130 -60 60 RC T22RC007 485157 2250575 121 130 -60 120 RC T22RC008 485198 2250549 121 130 -60 90 RC T22RC009 485246 2250524 121 130 -60 60 RC T22RC010 485193 2250623 122 130 -60 125 RC T22RC011 485230 2250617 122 130 -60 110 RC T22RC012 485274 2250600 122 130 -60 90 RC T22RC013 485315 2250576 122 130 -60 60 RC T22RC014 485228 2250655 122 130 -60 120 RC T22RC015 485259 2250671 123 120 -60 105 RC T22RC016 485305 2250643 123 120 -60 85 RC T22RC017 485262 2250717 123 120 -60 90 RC T22RC018 485300 2250717 123 120 -60 75 RC T22RC019 485334 2250697 123 120 -60 60 RC T22RC020 485378 2250687 123 120 -60 45 RC T22RC021 485386 2250646 123 120 -60 35 RC T22RC022 486050 2250930 118 110 -50 170 RC T22RC023 486084 2250910 118 110 -50 150 RC T22RC024 486115 2250898 118 110 -50 102 RC T22RC025 486016 2250860 119 110 -50 170 RC T22RC026 485988 2250786 120 110 -50 170 RC T22RC027 486038 2250768 119 110 -50 156 RC T22RC028 486073 2250756 119 110 -50 110 RC T22RC029 485676 2251238 123 90 -60 130 RC T22RC030 485718 2251237 122 90 -60 90 RC T22RC031 485650 2251282 122 90 -60 130 RC T22RC032 485665 2251319 123 90 -60 161 RC T22RC033 485715 2251319 122 90 -60 120 RC T22RC034 485413 2251437 124 90 -60 80 RC T22RC035 485407 2251500 125 90 -60 70 RC T22RC036 485214 2251347 125 90 -60 100 RC T22RC037 485258 2251354 124 90 -60 76 RC T22RC038 485226 2251384 124 90 -60 100 RC T22RC039 485267 2251390 124 90 -60 75 RC T22RC040 485300 2251409 124 90 -60 50 RC T22RC041 485278 2251442 124 90 -60 75 RC T22RC042 485244 2251431 124 90 -60 100 RC T22RC043 485252 2251469 124 90 -60 100 RC T22RC044 485296 2251476 124 90 -60 80 RC T22RC045 485286 2251558 124 90 -60 108 RC T22RC046 485312 2251593 125 90 -60 85 RC T22RC047 485296 2251718 126 90 -60 110 RC T22RC048 485330 2251699 125 90 -60 86 RC T22RC049 485271 2251743 125 90 -60 131 RC T22RC050 485335 2251745 125 90 -60 80 RC T22RC051 485282 2251807 125 90 -60 140 RC T22RC052 485335 2251814 125 90 -60 95 RC T22RC053 485419 2251795 125 90 -60 160 RC T22RC054 485436 2251760 125 90 -60 140 RC T22RC055 485463 2251813 125 90 -60 120 RC T22RC056 485502 2251818 124 90 -60 80 RC T22RC057 485513 2251772 125 90 -60 73 RC T22RC058 485487 2251742 125 90 -60 88 RC T22RC059 485492 2251699 125 90 -60 90 RC T22RC060 485454 2251718 125 90 -60 115 RC T22RC061 485418 2251698 125 90 -60 141 RC T22RC062 485460 2251679 125 90 -60 90 RC T22RC063 485495 2251647 124 90 -60 65 RC T22RC064 485455 2251525 124 90 -60 70 RC T22RC065 485429 2251656 125 90 -60 110 RC T22RC066 485425 2251625 125 90 -60 115 RC T22RC067 485464 2251602 126 90 -60 105 RC T22RC068 485422 2251539 125 90 -60 100 RC T22RC069 485382 2251556 126 90 -60 110 RC T22RC070 482100 2249171 116 300 -55 156 RC T22RC071 482076 2249135 116 300 -55 148 RC T22RC072 482032 2249106 115 300 -55 206 RC T22RC073 482083 2249091 115 300 -55 170 RC T22RC074 482135 2249098 115 300 -55 230 RC T22RC075 482149 2249027 114 300 -55 200 RC T22RC076 482176 2248983 114 300 -55 245 RC T22RC077 482160 2248952 114 300 -55 225 RC T22RC078 482101 2248990 114 300 -55 142 RC T22RC079 482031 2249037 115 300 -55 175 RC T22RC080 481976 2249043 115 300 -55 110 RC T22RC081 481997 2249023 115 300 -55 155 RC T22RC082 482023 2249000 115 300 -55 195 RC T22RC083 481991 2248985 115 300 -55 165 RC T22RC084 482025 2248964 115 300 -55 60 RC T22RC085 481974 2248920 114 300 -55 235 RC T22RC086 481968 2248679 113 280 -55 100 RC T22RC087 481929 2248646 114 280 -55 50 RC T22RC088 481950 2248620 113 280 -55 115 RC T22RC089 481901 2248591 113 280 -55 48 RC T22RC090 481935 2248578 113 280 -55 115 RC T22RC091 481162 2248820 115 270 -55 100 RC T22RC092 481225 2248842 115 270 -55 150 RC T22RC093 481127 2248742 115 270 -55 75 RC T22RC094 481181 2248744 115 270 -55 118 RC T22RC095 481225 2248740 114 270 -55 158 RC T22RC096 481126 2248684 114 270 -55 70 RC T22RC097 481173 2248685 113 270 -55 105 RC T22RC098 481112 2248626 113 270 -55 90 RC T22RC099 481002 2248373 113 270 -55 65 RC T22RC100 481048 2248375 112 270 -55 110 RC T22RC101 481476 2248326 111 280 -55 85 RC T22RC102 481480 2248375 111 280 -55 93 RC T22RC103 481550 2248372 112 280 -55 140 RC T22RC104 481637 2248483 112 280 -55 150 RC T22RC105 481631 2248552 112 280 -55 150 RC T22RC106 481642 2248607 113 280 -55 156 RC T22RC107 481227 2248663 112 270 -55 218 RC T22RC108 481200 2248625 113 270 -55 175 RC T22RC109 481678 2248658 113 280 -55 160 RC T22RC110 481684 2248722 113 280 -55 177 RC T22RC111 481708 2248681 113 280 -55 175 RC T22RC112 481753 2248675 113 280 -55 202 RC T22RC113 481746 2248746 113 280 -55 244 RC T22RC114 481723 2248768 114 280 -55 70 RC T22RC115 481672 2248770 114 280 -55 182 RC T22RC116 481674 2248809 113 280 -57 184 RC T22RC117 481631 2248822 114 280 -57 146 RC T22RC118 481791 2248771 113 280 -55 184 RC T22RC119 481802 2248827 113 280 -55 185 RC T22RC120 481764 2248950 114 280 -55 100 RC T22RC121 482299 2250285 120 290 -60 110 RC T22RC122 482254 2250306 121 290 -60 55 RC T22RC123 482499 2250825 121 300 -55 95 RC T22RC124 482479 2250868 121 300 -55 45 RC T22RC125 482510 2250895 121 300 -55 70 RC T22RC126 482749 2251077 122 340 -55 35 RC T22RC127 482847 2251101 123 340 -55 40 RC T22RC128 482881 2251055 123 340 -55 110 RC T22RC129 482827 2251013 123 340 -55 110 RC T23DD001 482141 2249059 114 300 -55 261 DD T23DD002 482128 2249020 114 300 -55 261 DD T23DD003 482042 2248900 114 300 -55 332 DD T23DD005 481812 2248723 113 280 -55 275 DD T23DD006 481829 2249172 116 280 -55 240 DD T23DD007 481835 2249136 116 280 -55 281 DD T23DD008 481825 2249088 115 280 -55 270 DD T23DD009 481645 2249186 115 270 -55 175 DD T23DD010 481594 2248728 112 270 -50 200 DD T23DD011 482004 2248850 113 300 -55 325 DD T23DD012 481840 2249048 115 280 -55 276 DD T23DD013 482410 2249733 120 300 -60 272 DD T23RC130 482799 2250996 122 340 -55 113 RC T23RC131 482894 2250969 122 340 -55 187 RC T23RC132 482863 2250941 122 340 -55 186 RC T23RC133 482799 2250949 122 340 -55 155 RC T23RC134 482775 2250919 121 340 -55 180 RC T23RC135 482750 2250947 122 340 -55 136 RC T23RC136 482776 2250976 122 340 -55 118 RC T23RC137 482519 2250806 121 300 -55 147 RC T23RC138 482482 2250664 121 305 -55 220 RC T23RC139 482455 2250615 121 305 -55 228 RC T23RC140 482417 2250628 121 305 -55 155 RC T23RC141 482426 2250595 121 305 -55 200 RC T23RC142 482400 2250580 121 305 -55 170 RC T23RC143 482525 2250602 121 300 -60 105 RC T23RC144 482525 2250576 121 300 -60 130 RC T23RC145 482364 2250499 121 290 -60 110 RC T23RC146 482395 2250490 121 290 -60 140 RC T23RC147 482409 2250460 121 290 -60 160 RC T23RC148 482382 2250428 120 290 -60 155 RC T23RC149 482326 2250455 121 290 -60 110 RC T23RC150 482364 2250327 121 290 -60 111 RC T23RC151 482341 2250275 120 290 -60 152 RC T23RC152 481838 2248832 113 280 -55 245 RC T23RC153 481955 2248881 114 300 -55 240 RC T23RC154 481990 2248953 115 300 -55 235 RC T23RC155 481758 2249056 115 280 -60 185 RC T23RC156 481744 2249083 115 280 -57 160 RC T23RC157 481758 2249138 115 280 -60 195 RC T23RC158 481771 2249183 116 280 -53 195 RC T23RC159 481792 2249237 116 280 -55 220 RC T23RC160 481817 2249256 116 280 -55 230 RC T23RC161 481814 2249286 116 280 -53 220 RC T23RC162 481779 2249292 116 280 -53 185 RC T23RC163 482362 2249783 119 300 -60 200 RC T23RC164 482368 2249886 120 300 -60 215 RC T23RC165 482390 2249827 119 300 -60 187 RC T23RC166 482332 2249910 121 300 -60 185 RC T23RC167 482387 2249924 119 300 -60 215 RC T23RC168 482377 2249965 120 300 -60 195 RC T23RC169 482338 2249978 120 300 -60 150 RC T23RD004 482025 2248964 115 300 -55 266 MP (RC/DD)

Benoit La Salle, FCPA, MBA, President & CEO, [email protected]; Alex Ball, VP, Corporate Development & IR, [email protected]