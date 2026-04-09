News provided byCanadian Food Inspection Agency (CFIA)
Apr 09, 2026, 18:23 ET
OTTAWA, ON, April 9, 2026 /CNW/ -
Product: Royal Zaatar
Issue: Food - Microbial contamination - Salmonella
Distribution:
Alberta
Nova Scotia
Ontario
Quebec
Saskatchewan
Media and public enquiries: Public enquiries, Telephone: 1-613-773-2342 (local or international), Email: [email protected]; Media relations, Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]
