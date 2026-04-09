Alarjawi brand Royal Zaatar recalled due to Salmonella Français

News provided by

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Apr 09, 2026, 18:23 ET

OTTAWA, ON, April 9, 2026 /CNW/ -

Product: Royal Zaatar
Issue: Food - Microbial contamination - Salmonella
Distribution: 
Alberta
Nova Scotia
Ontario
Quebec
Saskatchewan

Online link

Media and public enquiries: Public enquiries, Telephone: 1-613-773-2342 (local or international), Email: [email protected]; Media relations, Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]

Organization Profile

