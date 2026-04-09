Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
09 avr, 2026, 18:29 ET
OTTAWA, ON, le 9 avril 2026 /CNW/ -
Produit : Royal zaatar
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution :
Alberta
Nouvelle-Écosse
Ontario
Québec
Saskatchewan
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Demandes de renseignements du public : Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias, Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
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