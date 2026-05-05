OTTAWA, ON, le 5 mai 2026 /CNW/ -

Produit : « Green Zaatar »

Problème - Aliments - Contamination microbienne - Salmonella

Distribution :

Alberta

Colombie-Britannique

Terre-Neuve et Labrador

Nouvelle-Écosse

Ontario

Québec

Saskatchewan

Possiblement d'autres provinces et territoires

En ligne

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

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