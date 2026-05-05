Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
05 mai, 2026, 15:25 ET
OTTAWA, ON, le 5 mai 2026 /CNW/ -
Produit : « Green Zaatar »
Problème - Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution :
Alberta
Colombie-Britannique
Terre-Neuve et Labrador
Nouvelle-Écosse
Ontario
Québec
Saskatchewan
Possiblement d'autres provinces et territoires
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Demandes de renseignements du public: Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias: Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
Partager cet article