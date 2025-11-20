Various pistachios and pistachio-containing products recalled due to Salmonella Français

Product: Pistachios and pistachio-containing products
Issue: Food - Microbial contamination - Salmonella
Distribution: Online
                       Alberta
                       British Columbia
                       Manitoba
                       New Brunswick
                       Newfoundland and Labrador
                       Ontario
                       Quebec

