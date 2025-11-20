Rappel de divers pistaches et produits contenant des pistaches en raison de la bactérie Salmonella English

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

20 nov, 2025, 20:08 ET

OTTAWA, ON, le 20 nov. 2025 /CNW/ -

Produit : Pistaches et produits contenant des pistaches
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution :   En ligne
                         Alberta
                         Colombie-Britannique
                         Manitoba
                         Nouveau-Brunswick
                         Terre-Neuve et Labrador
                         Ontario
                         Québec

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

