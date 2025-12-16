Various pistachios and pistachio-containing products recalled due to Salmonella Français

Product: Pistachios and pistachio-containing products 

Issue: Food - Microbial contamination - Salmonella

Distribution:    Online
                         Alberta
                         British Columbia
                         Manitoba
                         New Brunswick
                         Newfoundland and Labrador
                         Nova Scotia
                         Ontario
                         Quebec
                         Saskatchewan

