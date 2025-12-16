OTTAWA, ON, le 16 déc. 2025 /CNW/ -

Produit : Pistaches et produits contenant des pistaches

Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella

Distribution : En ligne

Alberta

Colombie-Britannique

Manitoba

Nouveau-Brunswick

Terre-Neuve et Labrador

Nouvelle-Écosse

Ontario

Québec

Saskatchewan

Voir les produits concernés et les photos des produits pour ce rappel

SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]