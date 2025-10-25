Various pistachios and pistachio-containing products recalled due to Salmonella Français

News provided by

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Oct 25, 2025, 17:48 ET

OTTAWA, ON, Oct. 25, 2025 /CNW/ -

Product: Pistachios and pistachio-containing products

Issue: Food - Microbial contamination - Salmonella

Distribution: Ontario
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/various-pistachios-and-pistachio-containing-products-recalled-due-salmonella-2 

SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)

Media and public enquiries: Public enquiries: Toll-free: 1-800-442-2342 (Canada and U.S.), Telephone: 1-613-773-2342 (local or international), Email: [email protected]; Media relations: Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]

Organization Profile

Canadian Food Inspection Agency (CFIA)