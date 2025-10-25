News provided byCanadian Food Inspection Agency (CFIA)
Oct 25, 2025, 17:48 ET
Product: Pistachios and pistachio-containing products
Issue: Food - Microbial contamination - Salmonella
Distribution: Ontario
https://recalls-rappels.canada.ca/en/alert-recall/various-pistachios-and-pistachio-containing-products-recalled-due-salmonella-2
