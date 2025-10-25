Rappel de divers pistaches et produits à base de pistaches en raison de la bactérie Salmonella English

Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)

25 oct, 2025, 17:53 ET

OTTAWA, ON, le 25 oct. 2025 /CNW/ -

Produit :  Pistaches et produits à base de pistaches

Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella

Distribution :  Ontario
https://recalls-rappels.canada.ca/fr/avis-rappel/rappel-divers-pistaches-et-produits-base-pistaches-en-raison-bacterie-salmonella-1

Demandes des médias et du public : Demandes de renseignements du public : Sans frais : 1-800-442-2342 (Canada et États-Unis), Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]

