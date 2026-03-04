News provided byCanadian Food Inspection Agency (CFIA)
Mar 04, 2026, 21:13 ET
OTTAWA, ON, March 4, 2026 /CNW/ -
Product: Macadamia Nuts and Macadamia Nut-Containing Products
Issue: Food - Microbial contamination - Salmonella
Distribution:
Online
Alberta
British Columbia
SOURCE Canadian Food Inspection Agency (CFIA)
Media and public enquiries: Public enquiries: Telephone: 1-613-773-2342 (local or international), Email: [email protected]; Media relations: Telephone: 613-773-6600, Email: [email protected]
Share this article