Diverses noix de macadamia et de produits contenant des noix de macadamia en raison de la bactérie Salmonella
Nouvelles fournies parAgence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
04 mars, 2026, 21:17 ET
OTTAWA, ON, le 4 mars 2026 /CNW/ -
Produit : Noix de macadamia et de produits contenant des noix de macadamia
Problème : Aliments - Contamination microbienne - Salmonella
Distribution :
En ligne
Alberta
Colombie-Britannique
SOURCE Agence canadienne d'inspection des aliments (ACIA)
Demandes de renseignements du public : Téléphone : 1-613-773-2342 (local ou international), Courriel : [email protected]; Renseignements généraux pour les médias : Téléphone : 613-773-6600, Courriel : [email protected]
