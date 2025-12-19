Various inspiredgo brand products recalled due to Listeria monocytogenes Français

Product: Bento Noodle Bowl, Greek Mezze Salad, Dill Chickpea Salad, Super Solstice Salad, Pickle Platter Snack Pack

Issue: Food - Microbial contamination - Listeria

Distribution:
Online
Alberta
British Columbia
Manitoba
Saskatchewan

