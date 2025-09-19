Québec and California will hold a joint cap-and-trade emission units auction on November 19, 2025 Français
Sep 19, 2025, 15:12 ET
QUÉBEC, Sept. 19, 2025 /CNW/ - The Ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) and the California Air Resources Board (CARB) announce that the next joint carbon market auction will be held on November 19, 2025.
The publication of the Auction Notice, which includes the number of emission units for sale, minimum prices and application requirements, marks the beginning of the application period. The application period closes on October 20, 2025.
The November 19, 2025 Joint Cap-and-Trade Auction #45 Notice is available on the MELCCFP's website: http://www.environnement.gouv.qc.ca/changements/carbone/ventes-encheres/avis-resultats-en.htm.
