Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - October 31, 2019 Français

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OLG Winners

Oct 31, 2019, 23:48 ET

TORONTO, Oct. 31, 2019 /CNW/ -

Thursday 31/10/2019

Daily Grand Regular Draw
17, 18, 27, 42, 46 Grand No 02

POKER LOTTO
Winning Hand: 5-S, 8-H, 7-H, J-S, 2-H.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO
8, 14, 24, 26, 29 & 37 Bonus 19.

PICK-2: 3 8

PICK-3: 1 3 5

PICK-4: 7 8 0 7

ENCORE: 1426331

DAILY KENO
5,  6,  7, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 31,
33, 34, 36, 40, 43, 51, 57, 58, 63, 66.

MidDay lottery winning numbers

PICK-2: 0  9

PICK-3: 8  7   8

PICK-4: 8  7   6   4

ENCORE: 6379358

DAILY KENO
10, 13, 15, 21, 24, 26, 28, 35, 37, 38,
44, 48, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 69, 70.

WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results

CATEGORY: 
CANADIAN THINGS

CANOE

COTTAGE

INUKSHUK

MITTENS

PRAIRIES

SYRUP

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SOURCE OLG Winners

For further information: OLG, 1-888-946-6716

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