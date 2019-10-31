Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - October 31, 2019 Français
Oct 31, 2019, 23:48 ET
TORONTO, Oct. 31, 2019 /CNW/ -
Thursday 31/10/2019
Daily Grand Regular Draw
17, 18, 27, 42, 46 Grand No 02
POKER LOTTO
Winning Hand: 5-S, 8-H, 7-H, J-S, 2-H.
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Legend:
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C = CLUB,
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H = HEART,
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S = SPADE,
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D = DIAMOND
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J = JACK,
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Q = QUEEN,
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K = KING,
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A = ACE
MEGA DICE LOTTO
8, 14, 24, 26, 29 & 37 Bonus 19.
PICK-2: 3 8
PICK-3: 1 3 5
PICK-4: 7 8 0 7
ENCORE: 1426331
DAILY KENO
5, 6, 7, 12, 14, 15, 18, 21, 24, 31,
33, 34, 36, 40, 43, 51, 57, 58, 63, 66.
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 0 9
PICK-3: 8 7 8
PICK-4: 8 7 6 4
ENCORE: 6379358
DAILY KENO
10, 13, 15, 21, 24, 26, 28, 35, 37, 38,
44, 48, 59, 60, 61, 62, 66, 68, 69, 70.
WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results
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CATEGORY:
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CANOE
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COTTAGE
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INUKSHUK
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MITTENS
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PRAIRIES
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SYRUP
© 2019 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.
SOURCE OLG Winners
For further information: OLG, 1-888-946-6716
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