Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - October 3, 2019

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OLG Winners

Oct 03, 2019, 23:57 ET

TORONTO, Oct. 3, 2019 /CNW/ -

Thursday 03/10/2019

Daily Grand Regular Draw
01, 02, 04, 19, 23 Grand No 05

POKER LOTTO
Winning Hand: 7-H, K-C, 2-D, K-S, 3-C.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO
1, 10, 11, 12, 21 & 26 Bonus 6.

PICK-2: 1 4

PICK-3: 0 8 4

PICK-4: 5 7 1 2

ENCORE: 3708107

DAILY KENO
7,  8, 10, 19, 23, 24, 26, 27, 36, 37,
40, 41, 43, 44, 50, 51, 55, 60, 66, 70.

MidDay lottery winning numbers

PICK-2:  5   8

PICK-3:  6   5   5

PICK-4:  7   1   6   2

ENCORE: 9038670

DAILY KENO
2,  7,  8, 13, 17, 18, 23, 27, 28, 35,
40, 44, 46, 51, 52, 57, 58, 62, 64, 67.

WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results

CATEGORY: 
CANADIAN THINGS

FISHING

LACROSSE

MOUNTAINS

POUTINE

SKIING

SNOWMOBILE

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SOURCE OLG Winners

For further information: OLG, 1-888-946-6716

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