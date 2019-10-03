Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - October 3, 2019
Oct 03, 2019, 23:57 ET
TORONTO, Oct. 3, 2019 /CNW/ -
Thursday 03/10/2019
Daily Grand Regular Draw
01, 02, 04, 19, 23 Grand No 05
POKER LOTTO
Winning Hand: 7-H, K-C, 2-D, K-S, 3-C.
|
Legend:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO
1, 10, 11, 12, 21 & 26 Bonus 6.
PICK-2: 1 4
PICK-3: 0 8 4
PICK-4: 5 7 1 2
ENCORE: 3708107
DAILY KENO
7, 8, 10, 19, 23, 24, 26, 27, 36, 37,
40, 41, 43, 44, 50, 51, 55, 60, 66, 70.
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 5 8
PICK-3: 6 5 5
PICK-4: 7 1 6 2
ENCORE: 9038670
DAILY KENO
2, 7, 8, 13, 17, 18, 23, 27, 28, 35,
40, 44, 46, 51, 52, 57, 58, 62, 64, 67.
WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results
|
CATEGORY:
|
FISHING
|
LACROSSE
|
MOUNTAINS
|
POUTINE
|
SKIING
|
SNOWMOBILE
© 2019 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.
SOURCE OLG Winners
For further information: OLG, 1-888-946-6716
Share this article