Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - October 20, 2019

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OLG Winners

Oct 20, 2019, 23:30 ET

TORONTO, Oct. 20, 2019 /CNW/ -

Sunday 20/10/2019

POKER LOTTO

Winning Hand: A-C, 5-D, K-S, 4-S, A-H.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGADICE LOTTO:
2, 6, 12, 26, 29 & 33 Bonus 24.

PICK-2: 6 1

PICK-3: 1 6 4

PICK-4: 1 2 7 6

ENCORE: 0395300

DAILY KENO
2, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 21, 36, 38,
39, 40, 43, 45, 49, 53, 55, 65, 66, 68.

MidDay lottery winning numbers

PICK-2: 0  5

PICK-3: 3  0   9

PICK-4: 9  1   8   1

ENCORE: 4389072

DAILY KENO
1,  2,  7,  9, 11, 12, 16, 20, 29, 32,
36, 37, 42, 46, 47, 50, 54, 56, 65, 68.

WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results

CATEGORY: 
CANADIAN THINGS

CEDAR

FREEDOM

MITTENS

PRAIRIES

PUCK

SYRUP

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SOURCE OLG Winners

For further information: OLG, 1-888-946-6716

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