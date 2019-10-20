Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - October 20, 2019
Oct 20, 2019, 23:30 ET
TORONTO, Oct. 20, 2019 /CNW/ -
Sunday 20/10/2019
POKER LOTTO
Winning Hand: A-C, 5-D, K-S, 4-S, A-H.
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Legend:
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C = CLUB,
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H = HEART,
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S = SPADE,
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D = DIAMOND
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J = JACK,
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Q = QUEEN,
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K = KING,
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A = ACE
MEGADICE LOTTO:
2, 6, 12, 26, 29 & 33 Bonus 24.
PICK-2: 6 1
PICK-3: 1 6 4
PICK-4: 1 2 7 6
ENCORE: 0395300
DAILY KENO
2, 6, 7, 13, 14, 16, 17, 21, 36, 38,
39, 40, 43, 45, 49, 53, 55, 65, 66, 68.
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 0 5
PICK-3: 3 0 9
PICK-4: 9 1 8 1
ENCORE: 4389072
DAILY KENO
1, 2, 7, 9, 11, 12, 16, 20, 29, 32,
36, 37, 42, 46, 47, 50, 54, 56, 65, 68.
WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results
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CATEGORY:
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CEDAR
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FREEDOM
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MITTENS
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PRAIRIES
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PUCK
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SYRUP
© 2019 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.
SOURCE OLG Winners
For further information: OLG, 1-888-946-6716
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