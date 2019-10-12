Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - October 11, 2019 Français
Oct 12, 2019, 00:14 ET
TORONTO, Oct. 11, 2019 /CNW/ -
Friday 11/10/2019
LOTTO MAX estimated jackpot $22 million
01, 03, 11, 13, 19, 22 & 46. Bonus 31
POKER LOTTO
Winning Hand: 3-D, 8-H, 10-D, 9-H, 4-H.
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Legend:
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C = CLUB,
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H = HEART,
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S = SPADE,
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D = DIAMOND
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J = JACK,
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Q = QUEEN,
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K = KING,
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A = ACE
MEGA DICE LOTTO
16, 18, 27, 31, 36 & 39 Bonus 29.
PICK-2: 5 1
PICK-3: 8 9 8
PICK-4: 9 4 7 2
ENCORE: 6127096
DAILY KENO
7, 8, 11, 14, 21, 23, 25, 26, 27, 32,
35, 38, 39, 41, 44, 47, 57, 62, 68, 69.
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 4 1
PICK-3: 4 2 5
PICK-4: 7 6 7 5
ENCORE: 3474148
DAILY KENO
8, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 27, 33, 42,
46, 49, 51, 52, 55, 60, 61, 65, 66, 67.
WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results
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CATEGORY:
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CHIPMUNK
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HOCKEY
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INUKSHUK
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MOUNTAINS
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NORTH
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SCARF
© 2019 Califon Productions, Inc. "Wheel of Fortune" is a registered trademark of Califon Productions, Inc. All rights reserved.
SOURCE OLG Winners
For further information: OLG, 1-888-946-6716
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