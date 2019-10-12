Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - October 11, 2019 Français

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OLG Winners

Oct 12, 2019, 00:14 ET

TORONTO, Oct. 11, 2019 /CNW/ -

Friday 11/10/2019

LOTTO MAX estimated jackpot $22 million
01, 03, 11, 13, 19, 22 & 46. Bonus 31

POKER LOTTO
Winning Hand: 3-D, 8-H, 10-D, 9-H, 4-H.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND

J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO
16, 18, 27, 31, 36 & 39 Bonus 29.

PICK-2: 5 1

PICK-3: 8 9 8

PICK-4: 9 4 7 2

ENCORE: 6127096

DAILY KENO
7, 8, 11, 14, 21, 23, 25, 26, 27, 32,
35, 38, 39, 41, 44, 47, 57, 62, 68, 69.

MidDay lottery winning numbers

PICK-2: 4 1

PICK-3: 4 2 5

PICK-4: 7 6 7 5

ENCORE: 3474148

DAILY KENO
8, 9, 11, 13, 14, 15, 22, 27, 33, 42,
46, 49, 51, 52, 55, 60, 61, 65, 66, 67.

WHEEL OF FORTUNE® LOTTO Results

CATEGORY: 
CANADIAN THINGS

CHIPMUNK

HOCKEY

INUKSHUK

MOUNTAINS

NORTH

SCARF

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SOURCE OLG Winners

For further information: OLG, 1-888-946-6716

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