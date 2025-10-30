Ontario Lottery and Gaming Corporation - EVENING LOTTERY WINNING NUMBERS - Oct. 29, 2025 Français

Oct 30, 2025, 00:15 ET

TORONTO, Oct. 29, 2025 /CNW/ -

Wednesday 29/10/2025

LOTTO 6/49 estimated jackpot $5  millions
02, 10, 27, 28, 35 & 45. Bonus 14. 

LOTTO 6/49 Guaranteed Prize
06399791-04 

ONTARIO 49
6, 16, 30, 31, 32, 44. Bonus 8. 

POKER LOTTO

Winning Hand: 8-S, K-S, J-H, 7-D, 9-H. 

Legend:

C = CLUB,
J = JACK,

H = HEART,
Q = QUEEN,

S = SPADE,
K = KING,

D = DIAMOND
A = ACE

MEGADICE LOTTO:
18, 20, 26, 35, 37, 39 Bonus 4.

PICK-2: 0 4 

PICK-3: 3 3 9 

PICK-4: 4 1 4 1 

ENCORE: 8245277 

DAILY KENO
3, 4, 7, 8, 13, 16, 22, 28, 31, 41
46, 49, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 63, 70. 

POWERBUCKS™ WATCH 'N WIN: 7, 8, 9, 15, 17, 26 

MidDay lottery winning numbers

PICK-2: 0 7

PICK-3: 4 9 0 

PICK-4: 4 8 2 8 

ENCORE: 1969066

DAILY KENO
1, 15, 16, 18, 19, 22, 31, 36, 40, 41
43, 47, 49, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 70 

POWERBUCKS™ is a trademark of IGT or its affiliates.

