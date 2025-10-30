News provided byOLG Winners
Oct 30, 2025, 00:15 ET
TORONTO, Oct. 29, 2025 /CNW/ -
Wednesday 29/10/2025
LOTTO 6/49 estimated jackpot $5 millions
02, 10, 27, 28, 35 & 45. Bonus 14.
LOTTO 6/49 Guaranteed Prize
06399791-04
ONTARIO 49
6, 16, 30, 31, 32, 44. Bonus 8.
POKER LOTTO
Winning Hand: 8-S, K-S, J-H, 7-D, 9-H.
|
Legend:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
MEGADICE LOTTO:
18, 20, 26, 35, 37, 39 Bonus 4.
PICK-2: 0 4
PICK-3: 3 3 9
PICK-4: 4 1 4 1
ENCORE: 8245277
DAILY KENO
3, 4, 7, 8, 13, 16, 22, 28, 31, 41
46, 49, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 63, 70.
POWERBUCKS™ WATCH 'N WIN: 7, 8, 9, 15, 17, 26
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 0 7
PICK-3: 4 9 0
PICK-4: 4 8 2 8
ENCORE: 1969066
DAILY KENO
1, 15, 16, 18, 19, 22, 31, 36, 40, 41
43, 47, 49, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 70
POWERBUCKS™ is a trademark of IGT or its affiliates.
SOURCE OLG Winners
OLG, 1-888-946-6716
