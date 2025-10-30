Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - le 29 oct. 2025 English
30 oct, 2025, 00:26 ET
TORONTO, le 29 oct. 2025 /CNW/ -
Mercredi 29/10/2025
Gros lot de LOTTO 6/49 estimé à 5 millions $
02, 10, 27, 28, 35 & 45. numéro 14.
Lot garanti de LOTTO 6/49
06399791-04
ONTARIO 49
6, 16, 30, 31, 32, 44. No comp. 8.
POKER LOTTO
Main gagnante: 8-S, K-S, J-H, 7-D, 9-H.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGADICE LOTTO:
18, 20, 26, 35, 37, 39 No comp. 4.
PICK-2: 0 4
PICK-3: 3 3 9
PICK-4: 4 1 4 1
ENCORE: 8245277
DAILY KENO
3, 4, 7, 8, 13, 16, 22, 28, 31, 41
46, 49, 51, 52, 55, 56, 59, 60, 63, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 7, 8, 9, 15, 17, 26
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 0 7
PICK-3: 4 9 0
PICK-4: 4 8 2 8
ENCORE: 1969066
DAILY KENO
1, 15, 16, 18, 19, 22, 31, 36, 40, 41
43, 47, 49, 58, 64, 65, 66, 67, 68, 70
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
