Oct 25, 2025, 23:21 ET
TORONTO, Oct. 25, 2025 /CNW/ -
Saturday 25/10/2025
ONTARIO 49
2, 10, 25, 39, 41, 48. Bonus 15.
LOTTARIO estimated jackpot $740,000
5, 10, 15, 17, 19, 36. Bonus 30.
Early Bird: 3, 16, 36, 43.
POKER LOTTO
Winning Hand: 2-D, 8-S, A-S, 5-H, 3-D.
|
Legend:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO: 5, 12, 13, 25, 29, 33 Bonus 22.
PICK-2: 5 5
PICK-3: 7 9 1
PICK-4: 1 2 8 1
ENCORE: 0951970
DAILY KENO
2, 5, 9, 18, 23, 24, 31, 38, 40, 41
42, 46, 49, 50, 54, 59, 61, 62, 67, 70.
POWERBUCKSTM WATCH 'N WIN: 1, 7, 9, 11, 13, 24
MidDay lottery winning numbers
PICK-2: 1 2
PICK-3: 1 7 7
PICK-4: 6 4 3 6
ENCORE: 7251472
DAILY KENO
7, 15, 16, 17, 22, 25, 33, 35, 38, 41
44, 46, 49, 50, 52, 53, 60, 61, 63, 70.
POWERBUCKS™ is a trademark of IGT or its affiliates.
