Saturday 25/10/2025

ONTARIO 49
2, 10, 25, 39, 41, 48. Bonus 15. 

LOTTARIO estimated jackpot $740,000
 5, 10, 15, 17, 19, 36. Bonus 30.

Early Bird:  3, 16, 36, 43.

POKER LOTTO
 Winning Hand:  2-D,  8-S,  A-S,  5-H,  3-D.

Legend:

C = CLUB,

H = HEART,

S = SPADE,

D = DIAMOND


J = JACK,

Q = QUEEN,

K = KING,

A = ACE

MEGA DICE LOTTO:  5, 12, 13, 25, 29, 33  Bonus 22.

PICK-2:  5 5

PICK-3:  7 9 1 

PICK-4:  1 2 8 1

ENCORE:  0951970

DAILY KENO
2, 5, 9, 18, 23, 24, 31, 38, 40, 41
42, 46, 49, 50, 54, 59, 61, 62, 67, 70. 

POWERBUCKSTM WATCH 'N WIN:  1, 7, 9, 11, 13, 24 

MidDay lottery winning numbers

PICK-2:  1 2

PICK-3:  1 7 7

PICK-4:  6 4 3 6

ENCORE:  7251472

DAILY KENO
7, 15, 16, 17, 22, 25, 33, 35, 38, 41
44, 46, 49, 50, 52, 53, 60, 61, 63, 70.

POWERBUCKS™ is a trademark of IGT or its affiliates.

