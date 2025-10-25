Société des loteries et des jeux de l'Ontario - NUMÉROS GAGNANTS DE LA LOTERIE SOIRÉE - 25 oct. 2025 English
25 oct, 2025, 23:26 ET
TORONTO, le 25 oct. 2025 /CNW/ -
Samedi 25/10/2025
ONTARIO 49
2, 10, 25, 39, 41, 48. No comp. 15.
Gros lot de LOTTARIO estimé à 740,000 $
5, 10, 15, 17, 19, 36. No comp. 30.
Mise-tôt: 3, 16, 36, 43.
POKER LOTTO
Main gagnante: 2-D, 8-S, A-S, 5-H, 3-D.
|
Légende:
|
C = CLUB,
|
H = HEART,
|
S = SPADE,
|
D = DIAMOND
|
|
J = JACK,
|
Q = QUEEN,
|
K = KING,
|
A = ACE
MEGA DICE LOTTO: 5, 12, 13, 25, 29, 33 No comp. 22.
PICK-2: 5 5
PICK-3: 7 9 1
PICK-4: 1 2 8 1
ENCORE: 0951970
DAILY KENO
2, 5, 9, 18, 23, 24, 31, 38, 40, 41
42, 46, 49, 50, 54, 59, 61, 62, 67, 70.
POWERBUCKSMC WATCH 'N WIN: 1, 7, 9, 11, 13, 24
Numéros gagnants de la loterie après-midi
PICK-2: 1 2
PICK-3: 1 7 7
PICK-4: 6 4 3 6
ENCORE: 7251472
DAILY KENO
7, 15, 16, 17, 22, 25, 33, 35, 38, 41
44, 46, 49, 50, 52, 53, 60, 61, 63, 70.
POWERBUCKSMC est une marque de commerce d'IGT ou de ses filiales.
